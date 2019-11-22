高盛：中國經濟明年估將維持穩定 變數仍是美中貿易戰

高盛表示，由於貿易緊張局勢的緩解、全球製造業活動的觸底回升以及謹慎的政策，中國明年的經濟有望更加穩定。

高盛包括 Andrew Tilton 和 Hui Shan 在內的經濟學家在週五 (22 日) 發布的 2020 年展望中指出，得益於強勁的消費支出，明年中國經濟估將成長 5.8%，而據《彭博社》調查，經濟學家對中國 2020 年經濟成長預測值為 5.9%。

儘管中國人行 (PBoC) 和財政當局在今年已經加大了支持力度，但高盛仍然認為有必要在 2020 年進一步放鬆相關政策。

高盛表示：「中國政策已轉趨保守，意味其相對更加重視風險控制和永續性，並以較低的成長作為代價降低尾部風險，中國的政策制定者在制定政策方面似乎傾向長期抗戰。」

中國通膨當前正受到豬價大漲所帶動，但另一方面，中國工業部門卻因為美中貿易戰而陷入通縮，也為北京當局帶來了嚴峻挑戰。 高盛表示，到 2020 年，估計這種情況可能會持續下去，預期豬隻存量的回升將有助於在 2020 年下半年緩解通膨成長速度，但生產者物價通縮只會適度改善。

高盛在報告中並提醒，明年中國經濟估將成長 5.8% 之預估仍存變數，而其中最重要的就是美中貿易戰不再惡化，高盛認為，12 月 15 日的下一波美國加徵關稅之日期，將是重要觀察點。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)