南韓、印尼宣布簽署經濟夥伴協定 取消鋼鐵、汽車和啤酒等關稅

在經過長達七年半的貿易談判後，南韓和印尼週一 (25 日) 宣布簽署全面經濟夥伴關係協定 (CEPA)，協議進一步開放市場，並取消鋼鐵、汽車與啤酒等商品關稅。

聯合聲明指出，協議經審查後，雙方將於明年年初正式簽署，並在獲得雙方國會批準後予以實施，屆時，印尼將向南韓開放 93% 市場，較當前的 80.1% 水平高出不少。

此外聲明亦指出，印尼同意取消對韓鋼鐵、汽車與零組件、紡織品、機械零件等關稅，南韓也同意免除印尼船舶 C 油、糖和啤酒關稅。

南韓貿易部表示：「透過取消鋼鐵、汽車零部件和石化產品關稅，有助於我國企業於東協建立發展基地，同時建立穩健的合作框架，幫助雙方政府和企業加強各個領域的發展聯繫，例如工業、能源、文化、基礎設施和醫療保健等。」

印尼貿易部長 Agus Suparmant 也補充：「與東協和南韓簽署的自由貿易協定 (FTA) 相比，這項協議將使印尼更廣泛進入南韓市場，並稱雙方的貿易關係更加互惠互利。」

南韓作為出口導向經濟體，嚴重依賴美國、中國為主要市場，並長期受到美中貿易戰摧殘。此協議將為該國發展新南向的重要一步，有助於深化與東南亞國家的雙邊貿易夥伴關係。

2018 年，南韓與印尼的雙邊貿易額為 180 億美元，年增 14%。印尼主要將煤球、石油等原物料出口至韓國，並以機械、金屬加工物為主要進口產品。

此外，南韓也正努力與馬來西亞、菲律賓等國簽署自由貿易協定，尋求消除與東協五個主要貿易國間的關稅壁壘。目前南韓已和越南、新加坡分別簽署自由貿易協定。