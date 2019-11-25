巴克萊美國經濟學家：下調2020年美國經濟衰退機率至20%

據報導，巴克萊首席美國經濟學家 Michael Gapen 下調了對美國經濟衰退的預測。不過 Gapen 也警告表示，現在便斷言美國經濟安然無事還為時過早。

Gapen 表示：「美國經濟確實還需要克服部分障礙，這些障礙對企業部門的支出造成影響，其中既有中美貿易問題，也有英國脫歐和其他地緣政治風險等問題。」Gapen 認為，美國在未來 12 個衰退的可能性為 20%，低於 10 月份時所預測的 25% 至 30%。

「製造業的放緩幅度似乎正在減少，這是個好消息。但壞消息是，服務業方面的經濟似乎比預期的要弱一些。」Gapen 說道。

Gapen 認為，如果美國政府和中國政府可以達成階段性的貿易協議，2020 年的風險可能會更加正常化，因為這將使美國企業重拾商業信心並再次開始進行資本支出。「即使協議範圍狹窄，我們也需要完成某種第一階段協議。」

同時，Gapen 也懷疑協商的延遲是否意味著貿易談判恐將破裂。在上週，美國商會國際事務負責人 Myron Brilliant 曾表示，美國和中國可能無法在 12 月 15 日之前完成第一階段的貿易協議，屆時美國對中國商品的下一輪關稅將會生效。

Gapen 表示，儘管如此，這項可能的協商交易仍被視為朝著正確方向邁出的一步，有助於減緩世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢。「市場需要知道的是，我們已經達到了最高關稅水平，未來關稅將可能將會降低。 因此，這方面趨勢已經有所停滯。總體來說，我仍然認為中美貿易協商相關的討論是積極正向的。」Gapen 說道。