〈特斯拉新車提前量產〉和大樂見出貨動能加溫

市場傳，特斯拉相關零組件廠已接獲通知，將為 Model Y 提前量產做準備，較特斯拉原定計畫提早半年，汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 未否認此消息，看好 Model 3 和 Model Y 使用的都是同款齒輪箱，受惠 Model Y 量產，出貨動能將升溫。

和大表示，Model Y 加入生產行列後，將帶動齒輪箱的出貨，貢獻明年營收可期。

至於毛利率，和大坦言，Model S 和 X 因價格高，需求較平價款 Model 3 低，造成零組件供應商毛利率受影響，展望未來，仍將因 Model Y 加入繼續影響毛利率，不過，今年彌補不過來的狀況，明年將會轉好，原因在於營收規模可望更大，有利整體獲利展望。

為因應大客戶追加明年訂單，和大正進行新增 2 條產線作業，預計明年第二季可達 14 條產線，屆時嘉義廠將成在台單一最大生產基地，和大樂觀看待，隨著歐美車廠電動車陸續上市，挹注營收成長動能無虞。

法人指出，從第三季特斯拉表現來看， 成長全來自於 Model 3，反觀 Model S 和 X 的產銷量下滑，隨著低價車款的比重上升，會壓抑特斯拉和供應鏈的獲利。

展望未來，法人認為，還需留意的是，Model Y 因與 Model 3 價格接近但空間更大，不排除會產生排擠效應，特斯拉能否藉由新車款擴大整個品牌的市場規模，有待觀察。