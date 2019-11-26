〈鴻海威州廠〉綠灣創新研發中心將動工 強化在美AI 8K+5G布局

鴻海 (2317-TW) 威州投資計畫穩步向前，除威谷工廠外，今 (26) 日也宣布，在綠灣 (Green Bay) 的富士康廣場 (Foxconn Place) 將開始進行設計及興建計畫，據了解，該廣場將作為當地其中一個創新研發據點，強化集團在美國 AI 8K+5G 的布局。

鴻海宣布，富士康綠灣廣場的 2 樓工程，設計及建築將交由 ISG and DeLeers Construction 2 家公司合作進行，據了解，此次施工面積約 4800 平方英尺，獲得批准後就可開始內部裝修。

根據鴻海規劃，富士康綠灣廣場將作為新創中心，研發集團所需的 AI 8K+5G 等相關技術外，也是鴻海召募中心，並成為社區參與的空間。

鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫表示，一開始綠灣就是長期戰略計劃的關鍵部分，突顯對威州政府的持續承諾，合作夥伴不僅來自威州，且要位於綠灣地區。

除綠灣外，鴻海集團在密爾瓦基的當地總部，日前也啟動翻新工程，另外，其他如拉辛 (Racine)、Eau Clarie(歐克萊爾)、麥德遜 (Madison)、芒特普萊森特 (Mount Pleasant) 等地，後續也將陸續規劃並展開工程。

鴻海副董事長李傑日前也在法說會上強調，威州建設目前都按照計畫如期推進，最大廠已經封頂，資料中心、高速運算中心也都按照計畫進行。