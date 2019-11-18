和大喜迎三大成長動能 拚明年業績衝高

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 第三季每股純益 0.71 元，創 2014 年第三季以來單季低點，低於市場預期，不過，和大 10 月合併營收創今年單月次高，法人認為，隨著前二大客戶 BorgWarner 和特斯拉展望轉佳，預料和大明年將重返成長，加上和大未來有機會切入 BMW 重機及電動車訂單，三大動能有助展望樂觀看待。

和大透露，大客戶追加明年訂單，因此正進行新增 2 條產線作業，明年嘉義廠將成在台單一最大生產基地，樂觀期待明年營收將創高。

法人指出，和大第三季雖受 BorgWarner 拉貨保守衝擊，不過，嘉義新廠稼動率提升，有助毛利率，第三季已回升至 28.49%，較上季增加 1.54 個百分點。

進入第四季後，和大 10 月合併營收 5.21 億元，月增 3.09%，仍較去年同期衰退近 20%，已是今年單月次高，法人看好，特斯拉拉貨力轉強，且嘉義廠出貨量提升，第四季可望成為和大全年最好的一季。

展望 2020 年，和大前兩大客戶訂單有望明顯回溫，其中，BorgWarner 瑞典、越南和泰國等 9 個新專案進入量產，而特斯拉 Model 3 上海廠投入，加上 BMW 原先在美國的供應商要關廠, 和大受惠訂單挹注，法人估將貢獻營收約 2-3 億元，未來甚至不排除切入其重機及電動車訂單，整體業績動能將優於今年。

和大預計明年第二季可達 14 條產線量產，之後新增 2 條產線的作業已在進行中，預定明年第三季底前可完成。