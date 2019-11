TWS帶動2020年NOR FLASH大轉機

你知道今年最夯的電子消費產品是什麼嗎?是 TWS 無線藍芽耳機,2019 年估計銷售 1.2 億套,比去年 4,600 萬套,成長 160%,這是非常可怕的成長動能,我們知道全球智慧型手機大概今年是持平的,那 2020 年,也就是明年,估計全球至少銷售 TWS 2 億套,又比今年成長將近 1 倍,為什麼蘋果的 AirPods 一向領先市場,工藝、技術、配備都是一流,不過價格比較貴,第三代的 AirPods 可以已經賣到 6,000~7,000 元。

萬寶週刊蔡明彰分析師強調,今年台股非常多股票大漲是反應 TWS 的商機,但是現在最看好的一個零組件,是 NOR FLASH,只可以讀取,不可以寫入,但是非常適合 TWS,TWS 音訊的處理、無線的藍芽、主動降低噪音等等功能,非常適合 NOR FLASH 的用途。

以蘋果來講,規格比較高,一副需要 256MB 的 NOR FLASH,大概下半年有 4,000 萬套,佔全年的產能 3~5%,非蘋陣營加進來一年的產能,光是上半年就 7~8%,換算一整年,超過 10%,現在我們看 NOR FLASH 的報價,第一季報價二位數下跌,第二季下跌 5~10%,第三季、第四季各降 5%左右,價格明顯改善。

從 2017 年 NOR FLASH 走入大行情,有兩個背景,一個是全球第三的賽普拉斯 (Cypress) 淡出低容量 NOR FLASH。另一個是 OLED 手機推出,螢幕有一個亮度不平均的罩門,必須外掛 NOR FLASH,因此 NOR FLASH 價格扶搖而上。旺宏 (2337-TW) 那一波從 4 元飆到 60 元,漲了 12 倍,華邦 (2344-TW) 從 9.9 元,漲到 30 元,飆了兩倍。

萬寶週刊蔡明彰分析師說,經過一年的價格整理,NOR FLASH 報價的下跌,明年 TWS 會不會帶動成長值得關注。

另外還要講一個公司,兆易創新今年第二季,超越了美光 (Micron),成為全球 NOR FLASH 市佔第四名,前三名是華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、賽普拉斯,兆易創新經過長時間的耕耘,2011 年進入手機鏈、2013 年微控制器,而大家都認為,兆易創新成為全球第四名,是中國積極推動的新里程碑,2017 年 8 月中國曾經注資兆易創新,取得 11%的股權,所以兆易創新兼顧重責大任,幾乎包含全部中國的 NOR FLASH 供應。

但兆易創新產能不足,且相關的晶圓廠沒有辦法提供這麼多產能,訂單流出來,大家認為會流向台灣的旺宏、華邦,這兩檔當然一定有機會。而兆易創新掛牌三年漲 20 倍,台灣股民要從合作的廠商找投資機會,像是聯發科 (2454-TW) 提供處理器,南茂 (8150-TW) 後端封測,日月光投控 (3711-TW) 封裝,可稱為兆易創新概念股,可多加留意。

更多萬寶週刊蔡明彰分析師觀點 點我看更多

蔡明彰 LINE 粉絲團搜尋 ID【@marbo666】

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險