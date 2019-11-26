TWS帶動2020年NOR FLASH大轉機

你知道今年最夯的電子消費產品是什麼嗎？是 TWS 無線藍芽耳機，2019 年估計銷售 1.2 億套，比去年 4,600 萬套，成長 160％，這是非常可怕的成長動能，我們知道全球智慧型手機大概今年是持平的，那 2020 年，也就是明年，估計全球至少銷售 TWS 2 億套，又比今年成長將近 1 倍，為什麼蘋果的 AirPods 一向領先市場，工藝、技術、配備都是一流，不過價格比較貴，第三代的 AirPods 可以已經賣到 6,000～7,000 元。

萬寶週刊蔡明彰分析師強調，今年台股非常多股票大漲是反應 TWS 的商機，但是現在最看好的一個零組件，是 NOR FLASH，只可以讀取，不可以寫入，但是非常適合 TWS，TWS 音訊的處理、無線的藍芽、主動降低噪音等等功能，非常適合 NOR FLASH 的用途。

以蘋果來講，規格比較高，一副需要 256MB 的 NOR FLASH，大概下半年有 4,000 萬套，佔全年的產能 3~5％，非蘋陣營加進來一年的產能，光是上半年就 7～8％，換算一整年，超過 10％，現在我們看 NOR FLASH 的報價，第一季報價二位數下跌，第二季下跌 5～10％，第三季、第四季各降 5％左右，價格明顯改善。

從 2017 年 NOR FLASH 走入大行情，有兩個背景，一個是全球第三的賽普拉斯 (Cypress) 淡出低容量 NOR FLASH。另一個是 OLED 手機推出，螢幕有一個亮度不平均的罩門，必須外掛 NOR FLASH，因此 NOR FLASH 價格扶搖而上。旺宏 (2337-TW) 那一波從 4 元飆到 60 元，漲了 12 倍，華邦 (2344-TW) 從 9.9 元，漲到 30 元，飆了兩倍。

萬寶週刊蔡明彰分析師說，經過一年的價格整理，NOR FLASH 報價的下跌，明年 TWS 會不會帶動成長值得關注。

另外還要講一個公司，兆易創新今年第二季，超越了美光 (Micron)，成為全球 NOR FLASH 市佔第四名，前三名是華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、賽普拉斯，兆易創新經過長時間的耕耘，2011 年進入手機鏈、2013 年微控制器，而大家都認為，兆易創新成為全球第四名，是中國積極推動的新里程碑，2017 年 8 月中國曾經注資兆易創新，取得 11％的股權，所以兆易創新兼顧重責大任，幾乎包含全部中國的 NOR FLASH 供應。

但兆易創新產能不足，且相關的晶圓廠沒有辦法提供這麼多產能，訂單流出來，大家認為會流向台灣的旺宏、華邦，這兩檔當然一定有機會。而兆易創新掛牌三年漲 20 倍，台灣股民要從合作的廠商找投資機會，像是聯發科 (2454-TW) 提供處理器，南茂 (8150-TW) 後端封測，日月光投控 (3711-TW) 封裝，可稱為兆易創新概念股，可多加留意。

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