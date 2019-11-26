〈特斯拉新車提前量產〉貿聯-KY明年單季營收將突破60億元 全年叩關250億元

特斯拉 (Tesla) 傳出通知供應鏈為 Model Y 量產提前做前置準備，對此，線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 可望直接受惠，法人看好，貿聯受惠特斯拉 Model Y 車款出貨，加上近期發表的新車 Semi ，明年除第 1 季傳統淡季外，其餘各季營收都將持穩 60-65 億元，全年挑戰 250 億元，獲利表現也將同步上揚。

貿聯由於正處籌資緘默期，僅低調表示，不對單一客戶及產品做評論，但會全力支持配合。

據悉，Model Y 最快預計明年春夏季會正式推出並量產，加上特斯拉加快上海超級工廠量產 Model 3 腳步，特斯拉新車交付數量，可望由今年 36 萬輛提升至 50 萬輛以上。

法人分析，貿聯第 4 季營收可望較第 3 季微幅季增，明年首季雖因過年假期影響，營收估將回落，但第 2 季開始，受惠 Model Y 開始投產、特斯拉上海廠量產 Model 3 的情況下，以及近期發表的新車 Semi ，貿聯單季營收可望站穩 60 億元大關。

再者，明年貿聯下半年進入資訊用線旺季加持，加上特斯拉產品出貨，單季營收將朝 65 億元邁進，全年營收可望突破 250 億元，較今年成長 1 成，獲利也將隨著出貨成長同步上揚。

特斯拉執行長馬斯克日前在財報會議上對 Model Y 更寄予厚望，他認為，Model Y 的銷量，將可超過 Model S、Model X 和 Model 3 的總和，但未透露 Model Y 的出貨時程。

以去年 7 月正式邁入量產階段的特斯拉 Model 3，及貿聯營運比對，貿聯去年第 1 季營收 47.3 億元，但在 Model 3 量產前的第 2 季，貿聯營收即跳增至 52.6 億元，去年下半年 Model 3 穩定量產後，貿聯每季營收更持穩在 50 億元以上。

再者， Model Y 訴求續航力增加，電池包規模將大於 Model 3 ，電池數量增加，對貿聯電源管理線束出貨也將有助益。