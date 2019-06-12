〈和大股東會〉貿易戰恐成持久戰 看好將迎來強勁轉單效應

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536-TW) 今 (12) 日召開股東常會，董事長沈國榮坦言，下半年起營運回穩，但上半年營收衰退，預估全年業績將衰退 8-10%，獲利也將等比例減少，現在來看，美中貿易戰很難結束，輕重程度難預測，恐變持久戰，惟後續可望迎來轉單效益。

沈國榮說，今年初認為全年有疑慮，現在疑慮成真，前 5 月合併營收年減 17.4%，估今年前 7 月衰退約 16%，隨著下半年出貨拉升，營收將轉成正成長，全年估衰退 8-10%，獲利也等比例衰退，也是終結連續 10 年獲利成長的態勢。

由於貿易戰影響眾多行業，沈國榮直言，即便月底 G20 川習會順利登場，但美國總統川普督促中國結構性改革，非中國國家主席習近平可接受，因此，貿易戰短期難平息。

沈國榮認為，就電動車供應鏈來看，和大反而可受惠轉單，主要是因各大車廠到中國找電動車供應鏈的動作將因此暫停。

另一方面，和大已握有多筆來自美洲 F 客戶、歐洲 B 客戶與 J 客戶、韓國 L 客戶、中國 S 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，沈國榮預期，11 月起和大營收可望年增約 12%，樂觀看待明年第一季開始，營運出現爆發性成長。

為因應訂單需求，和大現有嘉義廠房已購置多組最先進熱處理滲碳爐，8 月起陸續進廠安裝，預計年底可正式投產倍增產能，屆時一、二廠將全部架設完畢。

沈國榮指出，嘉義三廠將於 7 月起開始營建工程，包括宿舍和廠房預計在明 (2020) 年底完成硬體建置，而明年 10 月至 2021 年 4 月將架設設備，預計 9 月全部架設並測試完成，期間將陸續投產，續添營運新動能。