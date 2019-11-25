台股好天氣沒了? 2大戲多空牽制

儘管台股連日都演出「拉尾」秀，但是新台幣匯率小貶，外資對台股態度不再一頭熱，調節動作變多。台股的好天氣沒了? 本周有 2 大戲 --MSCI 季度調整生效，以及 11 月摩台指結算，多空正藉此相互牽制，指數在 11500 點至 11600 點區間角力，投資人可靜待角力後往哪個方向。關鍵點位為 11517、11548 與 11588 點。

台股短線上多空在 11500 點與 11600 點 2 個整數關卡間角力，11548 為極短線的多空強弱分界，多方想要繼續北上，就必須站穩 11588 點，才能挑戰 11600 點關卡，別忘了收過 11606 點才可視為 11600 點關卡收復。而站穩 11600 點之後，台股要創新高還有 11637、11661 關鍵中途站。不過如 11548 點未能挺住，則需提防回測 11517 點，如進入 11500 點整數關卡保衛戰，也是月線關卡攻防區，下方 11488 不宜失守，否則須提防停損賣壓湧現，再往 11453、11409 尋求支撐。

時序進入 11 月底，對外資來說，感恩節假期後，就要準備耶誕與新年長假，根據以往外資軌跡，對台股的進出動作也將減少，一直要到明年新年長假後，才會重新歸隊。而本周二大戲，包括 MSCI 季度調整生效與摩台指結算，主角都是外資，外資本周動作，也將是今年年底前最大的一周。

由於 NSCI 本季季度調整，台股權重再度遭到調降，被動式資金預估將流出 500 億元，其實近日外資的動作，已陸續開始反應，26 日最後一盤爆量後，反而是最大的壓力宣洩。

目前多方仍佔上風的摩台指，則要看外資近日的轉倉動作，如留倉多單部位仍大，則較有拉高的機會。否則如大部隊都已轉倉，摩台結算的作帳將較不積極。在選股方面，只要大盤維持區間震盪，力守月線之上，內資重要性將逐步提升，而 IC 設計與生技族群，最容易吸引內資卡位，投資人可留意這波內資是否再度點火這 2 大族群，挑選技術面籌碼面兼具個股，比較容易跟著搶個年終紅包!

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