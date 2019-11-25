

◆盤勢分析

1. 上周五 (11/22) 美國 PMI 經濟數據優於預期，加上美中貿易有正面對話，道瓊指數逾百點幅度的反彈，終場四大指數呈現漲跌互見。美股四大指數漲跌幅介於 - 0.00% 至 + 0.39%，其中以道瓊指數最為強勢。台積電 ADR 下跌 0.36%。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：指數上漲但成交量量縮 1,100 億之下，短線有量價背離疑慮。

(2) 均線：下檔支撐為 11,400 點附近，上檔壓力 11,700 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，提防出現死亡交叉。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線。

3. 櫃買指數上漲 0.50%，收在 143.57 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 觀盤重點：台股上周五 (11/22) 呈現量縮整理，收盤仍守穩月線之上，成交量也量縮至 1,100 億之下，不過櫃買 OTC 指數指數連續二個交易日逆勢反彈，但收盤仍在月線之下，短線上只要不破前波 (11/11) 低點 11,409 點，仍屬高檔震盪格局，預期短線上指數區間將在 11,400 點附近至 11,700 點震盪，選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技等族群。

5. 上周五 (22 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 投票通過，禁止美企使用 FCC 普及服務基金 (USF) 近 85 億美元資金，採購華為和中興通訊等視為威脅美國國安的設備，確保美國通訊網路安全。

6. 台股近來高檔震盪盤軟，主要是 MSCI（明晟）最新一季權重將於明（26）日調整生效所致，市場預期將有賣壓出籠。法人估計，此次台股遭 MSCI 兩大指數「雙降」，被動式資金將流出 500 到 600 億元，金額雖不算太大，但仍將導致明日尾盤出現較大波動，投資人宜提防權值股賣壓顯現。

7. 中國大陸手機原廠委託設計製造（ODM）大廠華勤挾英特爾戰略投資與製造成本優勢，近期首度拿下 2353 宏碁、2357 華碩等台灣筆電品牌訂單，並掀起低價搶單大戰。紅色供應鏈強勢進軍筆電代工領域，並破天荒拿下雙 A 訂單，衝擊 2382 廣達、2324 仁寶等台灣一線筆電代工廠。

8.5G 手機將於 2020 年第一季陸續發表，舉凡高通、2454 聯發科將在 2019 年第四季開始進入量產，不過現在市場卻傳出，由於三星極紫外光（EUV）7 奈米製程良率不佳，高通供貨可能受到影響。在競爭對手僅有聯發科情況下，使 5G 手機晶片全面轉為賣方市場，因此傳出 2454 聯發科 5G 手機晶片漲價兩成都有客戶買單，讓 2454 聯發科在 26 日的發表會前未演先轟動。

