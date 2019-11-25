台股盤前—MSCI調整、摩台結算接棒登場 高檔震盪格局將延續

台股上周五小漲 8.53 點或 0.07%、收 11566.8 點，周線也由黑翻紅，不過，本周 MSCI 季度調整生效、摩台結算接棒登場，法人分析，大盤將延續近 2 周的高檔震盪。

美股 4 大指數上周五漲多跌少，道瓊、那指、標普全面收漲、僅費半收跌，主因美國總統川普表示，和中國達成貿易協商近在眼前。

不過，明晟 (MSCI) 最新一季權重調整將於明日收盤生效，由於此次 MSCI 將台股在全球新興市場指數德權重，調降 0.37 個百分點至 11.46%、亞洲 (除日本) 指數也調降 0.47 個百分點至 13.44%，市場預期將明日有賣壓出籠，須慎防權值股「甩尾」。

市場消息方面，中國 ODM 大廠華勤傳出近期拿下宏碁、華碩等台灣筆電品牌訂單，並掀起低價搶單大戰，恐衝擊廣達、仁寶等台灣一線筆電代工廠。

另外，封測大廠日月光半導體與矽品整合案，中國商務部針對提出的一年觀察期昨日到期，商務部並未對日矽結合發出異議，業界看好該案應可順利通過，待陸方正式釋出行政程序許可後，日月光集團可正式展開與矽品的資源整合作業。

法人認為，台股上周高檔震盪，本周來看，法人預估，在 MSCI 權重調整生效，以及摩台結算下，台股本周難脫震盪格局，須慎防權值股尾盤出現較大幅度的波動，此外，美中近期能否簽署貿易協議也將是本周觀盤重點。