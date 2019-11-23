〈熱門股〉康控-KY法說會利多出盡 股價失守月線

康控 - KY(4943-TW) 本周傳積欠大股東股利，雖然公司澄清因大股東香港帳戶檢核進度暫緩所致，並無資金疑慮，且第 4 季及明年展望正向，但法說會後仍利多出盡，股價一度跌落近 3 個月低點，本周收跌逾 9%，失守月線關卡。

康控日前傳出，尚未發放大股東 Monster 約 1.32 億元、Casco 約 83.9 萬元及 AGI 約 9529 萬元，共計 2.28 億元的現金股息，不過，康控財務長黃翹生強調，3 名大股東為董事長呂朝勝、總經理李國基法人代表之公司，帳戶地點在香港，但帳戶檢核進度受到反送中影響，因此暫緩發放，但預計年底前將發放完成。

黃翹生也重申，其餘股東之現金股息皆已正常發放，目前手上資金充裕，發債也並非用以支付股息，雖然應收帳款天數過長，主要是因美系大客戶請款流程較長，不過第 4 季會有大筆資金入帳，將大幅改善財務面，不用太過擔心。

黃翹生指出，受惠美系大客戶真藍芽無線耳機 (TWS) 新品銷售優於預期，訂單能見度已達明年上半年，加上光學元件也打進美系大客戶的平板、手機應用，預計第 4 季營收將站上 20 億元，明年全年則將突破 60 億元，營運展望正向。

不過，康控法說會後股價依舊低迷，本周更一度下探 164 元，回測半年線以及前波低點，周五則以 171.5 元作收，周跌逾 9%，跌落月線關卡。