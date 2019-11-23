燦坤總座閃辭、文曄提告大聯大、美中將達貿易協議 本周重要大事回顧

燦坤總經理李家峰周一 (18 日) 突然宣布辭職，在燦坤任職僅 7 個月，凸顯台灣企業所面臨轉型衝突；文曄董事長鄭文宗周五 (22 日) 親赴北檢，提告大聯大收購過程恐涉嫌違法事宜，並強調將奮戰到底，另外，美中兩國元首同在周五喊話，稱雙方即將達成協議，台股本周小漲 41.2 點，漲幅 0.36%，收在 11566.8 點，力守十日線與月線，以下是本周重要大事回顧：

燦坤李佳峰閃辭 傳新團隊與內部理念不合

3C 通路商燦坤周一高層大異動，今年 4 月才上任的總經理李佳峰與副總經理暨發言人蔡依玲，任職 7 個月雙雙宣布請辭，外界傳出，主因是李佳峰的行事作風、管理理念與公司不合，導致上任不到一年時間就閃辭；此舉也凸顯，台灣企業轉型面臨的組織調整，與創新思維相互碰撞時，所面臨的轉型衝突。

文曄董座鄭文宗赴北檢提告 大聯大喊話誤解太深

台灣半導體通路二哥文曄董事長鄭文宗周五親赴北檢，提告大聯大董事長黃偉祥等人，控告內容包括公開收購過程涉嫌違反證券交易法、銀行法等相關法令，更提出三大疑點，包括收購計畫、資金來源及用途、文曄股票出現不正常價量波動，強調將奮戰到底。

大聯大財務長袁興文也首度回應，表示因進入司法程序，不多做評論，對於未來是否干涉文曄經營權，則堅決否定，並強調支持文曄公司派經營，也坦言對方誤解太深，建議回歸本業。

美中兩國信心喊話 稱雙方即將達成協議

週五 (22 日) 美中兩國元首接連信心喊話，一掃數日貿易協議不確定性，中國領導人習近平稱，中國希望與美國達成貿易協議；川普則表示，美中非常接近達成協議，雙方談話也激勵美股周五三大指數同步上揚，僅費半小跌 0.04 點。

沈榮津：台商回台是現在進行式 年底前 2253 億元資金到位

經濟部長沈榮津周三 (20 日) 出席活動時，面對外界關注的台商回台投資政策做說明，他強調，台商回台是現在進行式，已有 153 個案子，累計投資 6971 億元，其中今年底將有 2253 億元投資資金到位。

沈榮津表示，年底前台商回台將有兩大項目資金到位，第一，29 家廠商利用現有廠房擴充產線，投資金額達 592 億元，第二，近 130 家廠商擬新建廠房，也預計在年底前投入 1661 億元，因此今年底前將有 2253 億元資金到位。

南山人壽斥近 160 億元 搶下信義行政中心地上權案

台北市信義行政中心地上權案周三 (20 日) 開標，最後由南山人壽以最高投標權利金 159.81 億元得標，溢價率高達 60%，並取得 50 年地上權，預計今年底完成簽約，未來民間投資估可達 300 億元以上。

南山人壽表示，因看好未來台北市 A 級辦公大樓的需求，未來在供給有限、需求上升的情況下，本案前景相當良好，可望帶來長期穩健收益，未來投資收益率會符合主管機關規定。

我 10 月失業率 3.77% 為 4 個月來低點

主計總處周五 (22 日) 公布 10 月失業率為 3.77%，較上月下降 0.03 個百分點，並來到 4 個月以來低點，反映勞動市場表現仍平穩，較去年同期則微升 0.02 個百分點；前 10 月失業率平均為 3.74%，年增 0.03 個百分點。

英特爾 CPU 出貨延遲 考慮委外生產

英特爾週三 (20 日) 罕見的發表對外聲明，由於 CPU 需求快速增加，公司 14nm 製程 CPU 產能無法滿足市場需求，供應量吃緊，造成出貨延遲，外界解讀，因特爾正考慮委外與晶片製造商合作，來增加產能，以因應 CPU 市場需求。

市場看好晶圓代工龍頭台積電擁有包括先進製程技術與良率佳等優勢，將成英特爾為外代工首選，不過，美系外資認為，英特爾將外包生產晶片組或週邊 IC 等元件，而非 CPU，且台積電 12/16 奈米產能已滿載，認為台積電受惠不大。