數據中心需求疲軟 南韓今年的前九個月SSD出口減少近一半

據報導，根據南韓電子產業振興協會 (Korea Electronics Association，KEA) 在週五 (22 日) 發布的一份報告顯示，由於數據中心的需求疲軟，南韓的固態硬盤 (SSD) 的出口在今年的前九個月裡幾乎減少了一半。

報告中表示，在今年的 1 月至 9 月，南韓企業的 SSD 出貨量為 31 億美元，較去年同期減少了 46.9%。

SSD 是一種主要以快閃記憶體 (NAND Flash) 作為永久性記憶體的電腦儲存裝置，比傳統硬碟 (HDD) 的讀寫速度更快，體積也更小。

報告中也指出，SSD 出口的下跌幅度遠大於記憶體晶片的 35.9% 降幅，而記憶體晶片在全球需求疲軟的情況下也經歷了大幅下滑。KEA 表示，對伺服器 SSD 需求的疲軟，抑制了南韓主要大型製造商今年的儲存設備銷售。

根據市場研究機構 IHS Markit 的數據顯示，三星電子 (005930-KR) 是目前全球最大的 SSD 生產商，在今年第二季的全球市場中占比為 30.6%，其次是英特爾 (INTC-US) 的 17.4%，以及 Western Digital 的 11.2%。

今年以來，晶片產業的低迷給南韓的出口造成了沉重壓力，但韓國工業經濟貿易研究所 (KIET) 曾表示，南韓半導體的出貨量到目前為止已經超過了 2018 年的水平。隨著全球需求的復甦，南韓半導體出口下跌的趨勢有望在明年有所反彈。

KIET 也指出，隨著 5G 網絡的推出，2020 年記憶體晶片的需求將顯著增長。報告中表示：「到 2020 年，隨著 5G 通訊服務推展、PC 需求增加、以及各項新型態產業領域的發展，全球半導體市場預期將會擴張。」