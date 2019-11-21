半導體拖累 南韓11月前20天出口年減9.6%

由於市場需求疲軟以及經濟持續放緩，南韓 11 月份前 20 天的出口下跌了近 10%，為連續第 12 個月遭受重創，依然未見好轉的跡象。

中美貿易戰與全球市場需求的疲軟正在衝擊南韓的出口，該國經濟成長呈現自全球金融危機以來最慢速。根據南韓海關總署在週四 (21 日) 發布的數據顯示，該國 11 月前 20 天的出口總額為 282 億美元，較去年同期下跌 9.6%，但較一個月前成長 5.4%。日均出口額為 18.2 億美元，與去年同期下跌 9.6%。

自去年 12 月以來，南韓的出口持續下跌。最新數據表明，南韓的出口連續 12 個月面臨擴大。十月份降幅擴大到 15%，是近四年來最大的跌幅。

從商品類別來看，主流半導體晶片出口年減 23.6%，石油產品出口縮減 3.4%，無線通訊設備出口縮減 1.9%，船運縮減 65.3%。不過，汽車和家用電器的出口則分別成長了 7.1% 和 8.7%。

從出口國家來看，南韓對中國的出口下跌了 8.1%，對歐盟下跌了 25.3%，對越南下跌了 4.7%，對日本下跌了 3.1%，對美國的出口下跌了 0.5%，對中東的出口下降 14.4%。

進口方面，南韓 11 月前 20 天的進口額為 276 億美元，年減 11.%。原油進口減少 21%，天然氣減少 10.7%，資訊通信設備進口量增加了 7.8%，精密儀器增加了 0.5%，汽車增加了 6.5%。

從進口國家來看，從日本的進口減少了 17.6%，從中國的進口減少 6.7%，歐盟減少 21.9%，中東減少 17%。從美國和越南的進口則分別增長了 2.1% 和 3.8%。

在先前，南韓財政部曾在一份報告中表示，儘管南韓經濟工業生產持續保持成長，但由於出口和投資疲軟，韓國經濟仍然低迷。這是政府連續 7 個月在綠皮書當中，將經濟形勢描述為「不振」，是有史以來的最長紀錄。