蘋果通過新專利：Apple Watch有望支援Face ID功能

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 52 項新專利，其中涵蓋了支援 Face ID 等功能的未來 Apple Watch 相關專利。

2018 年 3 月，蘋果便曾發布一份專利申請報告，標題為「Apple Watch 的 Face ID 專利要點與錶帶傳感器分析運動表現等」。

此外，蘋果近期也通過了許多與 Apple Watch 相關的專利，例如利用鬆緊機制提升配戴舒適度的發明，以及為 Apple Watch 添加可用於配置多個輸入設備的功能，輸入設備包括觸摸感測設備、力度感測設備以及溫度感測設備。輸入設備的引入也暗示未來的 Apple Watch 可能會新增 Touch ID 功能。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

根據此次的專利申請，其包含一具有電容和肌電圖 (EMG) 傳感器的 Apple Watch 透視圖，其中 Apple Watch 錶帶將包括電容和傳感器以及多個彈性素材。

該專利涵蓋了 Apple Watch 主體及錶帶的未來功能，該錶帶可支援 Face ID、水份檢測以及手腕的運動表現等。

蘋果此次通過的專利編號為 10478099，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。