蘋果通過新專利：強化遊戲體驗的觸覺反饋手套

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 52 項新專利，其中涵蓋了與觸覺反饋手套相關的專利，該觸覺反饋手套可與 Mac 或 VR 耳機上的 VR 遊戲配合使用。

該專利描述了一種可根據使用者的動作進而提供觸覺反饋的可穿戴設備。該設備包含外殼、控制器以及電極，觸覺反饋組件可透過接收到的電子訊號生成觸覺反饋予使用者。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果本次通過之發明亦包含了一組顯示器，可以為使用者呈現視覺刺激和聲音刺激，使用者可以透過穿戴觸覺設備與接收到的視覺及聽覺刺激互動。

顯示器能呈現使用者玩的虛擬實境遊戲影像，例如，描繪出海灘景象，顯示出海洋、波浪、樹木和沙灘等視覺畫面。

可穿戴觸覺設備可以進而產生觸覺反饋，該觸覺反饋可模擬海洋、波浪、樹木和沙子等紋路，並提供相關的感覺及知覺。

在實際應用上，如使用者透過顯示器看見沙子時，觸覺反饋組件可透過相關指令提供觸覺反饋，模擬沙子的粗糙紋理。如看到到水滴，該組件也可以藉此模擬出水滴紋理，並透過設備輸出給使用者。

可穿戴觸覺裝置可根據由可穿戴觸覺裝置的傳感器或外部的另一個傳感器檢測到的運動參數的變化來產生觸覺反饋。外部傳感器諸如二維相機、三維相機或光學系統可放置在與可穿戴觸覺設備相同的環境理。

該專利也暗示未來的新款 Apple Arcade 服務可能將包含更多高階遊戲。

蘋果此次通過的專利編號為 10481688，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。