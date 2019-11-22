蘋果自曝 近10年都在賠錢維修iPhone、Macbook

週四 (21 日) 蘋果在美國國會的反壟斷調查中，自爆公司每年絲毫沒有從維修 iPhone、Macbook 賺取任何利潤，事實上自 2009 年開始，蘋果維修產品投入的成本已遠大於收費。

據外電綜合報導，蘋果在配合反壟斷調查中，為了回應眾議院調查中提出的產品維修等政策問題，而公布了公司的產品維修成本報告，顯示出蘋果維修產品的成本，早已超出維修應賺取到的營收，公司賠錢長達 10 年之久。

蘋果表示，由於 iPhone 售價就比一般 Androids 手機要貴，因此 iPhone 維修更是所費不貲，一般用戶若要修復 iPhone 螢幕碎裂等小問題，通常也傾向往非官方的維修店。

雖然蘋果承認，他們會向官方授權的第三方維修店收取更高的維修費用，但蘋果指出，iPhone 用戶也能從任何第三方維修店免費獲得維修，因此蘋果無法從原廠維修計畫中獲利。

《BBC》報導指出，目前更換新 iPhone 11 Pro Max 的螢幕，要酌收 326.44 英鎊，而如果手機超出保固期限，也沒有購買所謂 Apple Care+ 保固，其 1 年後保固過期的維修費，至少要 596.44 英鎊。

用戶若要更換超過保固期限的 iPhone 8，至少要收取 152.44 英鎊的維修費，但根據 BBC 報導，第三方維修店只要 50 英鎊至 90 英鎊甚至更低的價格，就能替用戶更換 iPhone 8 螢幕。

蘋果在回應美國反壟斷委員會時表示，公司的維修培訓相當嚴格，未經培訓的第三方授權廠商，也需要經過訓練，才能取得蘋果的備用零件並提供官方 Apple Store 以外的補充維修服務。

同時蘋果也聲稱，公司並未採取任何措施，來阻止消費者尋找未授權的第三方維修廠商。