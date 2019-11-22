11500撐不撐？ 看三王臉色

外資在 11 月台指期結算後變臉，昨日轉賣超台股 98 億元，讓大盤直接回測月線，多空激戰後拉出長達 80 點下影線，成交量能則略放大至 1201 億元。台股大盤能否穩住 11500 點？多方能否化險為夷？得看電子三王臉色。關鍵密碼為 11488、11517 以及 11548 點。

11500 點關卡相當於月線防線，為多空關鍵，而 11500 關卡兩端哨站為 11488 與 11517 點，多方必須站穩 11517 點之上，才算守住。多方最好能迅速站回 11548、11588 點，才有機會重新發動攻勢。不過如 11488 點再度失守，需提防再往 11462、11409 尋求支撐。

昨夜美股因瑞銀對半導體發布利空報告，費半指數與半導體族群回檔幅度較大，而外資昨日轉為賣超台股，台積電也在賣超排行榜上。由於台積電與半導體族群，對大盤指數有舉足輕重影響，11500 關卡能否挺住，仍得觀察台積電「台股神積」的表現。另外投資人也須留意，外資連買的鴻海，也不宜出現籌碼鬆動，當然股王大立光如能在此時挺身而出，對指數也有提振士氣的效果。

在下周摩台指結算前，只要新台幣匯率未見較大貶幅，指數能力守 11500 點之上，外資尚無較大幅度落跑疑慮。只是進入 11 月底感恩節後，外資心態上多已傾向準備放耶誕與新年長假，持股部位可能進行調整，對於外資調節較積極，且已跌破月線個股，投資人仍宜先行避開。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)