台股盤中－蘋概雙王熄火 生技股強勢撐盤 力守11500點

市場擔憂美中第一階段協議恐將延期，多頭觀望氣氛濃，美股四大指數周四同步收黑，台股今 (22) 日開盤小漲，隨後狹幅震盪，蘋概三王僅大立光站穩盤上，不過生技股強勢撐盤，櫃買指數盤中力守紅盤，支撐大盤走勢，指數午盤前下跌逾 15 點，仍力守 11500，今日成交量能仍縮，估降到 1000 億元。

蘋概三王今日僅大立光站穩紅盤，力守季線，鴻海在外資連 29 買下，今日早盤以 93 元開出，再創近半年新高，不過隨後走低，股價紅翻黑，台積電則持續盤下遊走，壓抑大盤走勢。

權值股中聯發科、廣達、統一超則有近 1% 漲幅，台塑四寶除南亞外，也皆在盤上表現，支撐大盤走勢。

股后爭奪戰持續上演，現任股后矽力 - KY 早盤重返 900 元，但開高走低，隨後跌落 900 元，精測、信驊接棒強漲，與矽力股價差距持續收斂，精華推出兒童近視隱形眼鏡，今日表現續強，股價站穩所有均線，續往 500 元靠攏。

政策加持下，生技股今日再度躍居盤面焦點，生達昨日法說會上表示，已取得抗癌藥在台代理權，今日股價直奔漲停，創 23 個月新高，景岳、全宇生技漲幅皆逾半根漲停板，其餘個股如旭富、國光生、科妍等也有 2% 以上的漲幅。

國碩今日開始恢復信用交易，盤中一度亮燈漲停，台表科則挾 Mini LED 題材，加上基本面穩固，今日股價強漲 9%，再寫歷史新高，其餘個股如明基材、晶電漲幅也有逾半根漲停板。

先前漲多半導體股，如世芯 - KY、景碩、立積、南茂等，今日皆出現修正，跌幅皆逾 1%，反觀聯詠今日一支獨秀，大漲逾 7 %，最高衝上 235 元，創 13 年新高。

整體而言，美中貿易戰仍有不確定性，加上香港局勢惡化，國際情勢不明，市場觀望氣氛濃，台股今日成交量恐再萎縮，外資昨日也終止連 5 買，大賣 98 億元，不過在選舉與資金行情支撐下，台股回測月線後仍可在高檔整理。