低利率衝擊銀行獲利 穆迪下調德國銀行業前景至「負面」

週四 (21 日) 評級機構穆迪 (Moody’s) 發布報告指出，將下調德國銀行業前景至「負面」，原因在於當前低利率環境導致銀行獲利能力與整體信用出現下滑。

穆迪表示，由於淨利息收入下降，使得德國銀行業原先就已薄弱的獲利能力，將在未來 12 至 18 個月內進一步惡化。

穆迪副總裁 Bernhard Held 指出，持續的低利率環境，導致傳統的商業銀行，尤其是受存款利差水平支撐的銀行難以獲利，衝擊金融機構獲利水平。

面對如此情況，德國銀行業持續努力改善成本收入比率 (cost to income ratio) 過高問題，2017 年時，這項比率高達 85%，為 2008 年金融危機以來最高。上述報告預估，在銀行收入持續低落的情況下，短期內，如此情況不太可能改善。

德國銀行業成本收入比率 (圖：FRED)

自 2007 年以來，德意志銀行 (Deutsche Bank) 資產損失高達 6000 億歐元，市值下滑六成以上。另一方面，德國商業銀行 (Commerzbank AG) 的總資產共增加約 1000 億英鎊，市值卻也損失近一半。

上述兩家銀行執行長曾在今年 9 月的 Handelsblatt 銀行業峰會上嚴重示警，稱歐洲央行的降息舉措恐進一步損害本就不樂觀的歐洲銀行業與經濟前景。

目前，歐洲央行存款利率為 -0.5%，處於歷史最低水平。

近 10 年歐洲央行存款利率走勢 (圖：Statista)

然而穆迪表示，在低利率、強勁勞動力市場，以及強勁的國內需求之背景下，借款人的還款能力將維持較高水平。而面對低低利率環境，穆迪建議德國零售銀行應考慮向大型零售存戶收取負利率。

穆迪預計，2019 年德國 GDP 將增長 0.6％，並在 2020 年實現 1% 經濟增長，不過穆迪認為，全球經濟增長趨緩也加劇汽車、化工和製造業的負面前景。