三星、LG逐步主導北美電視市場 中國仍受貿易戰拖累

隨著在電視市場的深耕，三星電子 QLED 電視以及 LG OLED 電視在北美電視市場上正位居主導地位，反觀中國電視製造商由於美中之間持續的貿易衝突，導致遲遲未能提升在北美市場的市占率。

根據調研機購 IHS Markit 的數據，三星和 LG 今年第三季在北美電視市場的銷售總額合計成長了 5.5 個百分點，達到了的 62.5% 的歷史新高，三星和 LG 市占率曾在 2018 年第一季達到 58.3%，而此次是自 2015 年以來首次超過 60%。

三星的北美市占率在第三季從 39.7% 上升到 43.4%，而 LG 在同一期間則提升了 1.8 個百分點至 19.1%。

就銷量來看，兩家公司合併後的市占率從 33.5% 躍升至 43.1%，是自 2017 年第四季以來的最高水平。三星的市占率從 22.7% 增至 29.6%，LG 則從 10.8% 增至 13.4%。

相反的，從第一季到第三季，中國電視製造商在銷售總額的市占率從 19.7% 降至 10%。就銷量來看，其市占率從第二季的 11.6% 降至第三季的 9.7%。

TCL 的市占率從第一季的 26.2% 下降至第三季的 10.9%，同期銷售總額從 15% 下降至 6%。

韓國的電視製造商在全球電視市場野站盡風頭。第三季，它們在全球電視市場銷售的市佔率達到 46.2%，而中國同業則為 23.2%。

三星在全球電視市場的市占率在第三季為 30.3%，三星在今年前三季共售出了 315 萬台 QLED 電視，其銷量在一年內翻了一倍。

LG 緊跟在後，在第三季佔全球電視市場的 15.9%。Sony 則以 9.6% 位居第三，海信以 6.6% 位居第四。