德國經濟將進入衰退？可能還沒有

雖然今年以來，各種數據顯示德國經濟成長不振，但是，德國於上週公佈的 9 月工廠訂單、以及 9 月出口成長幅度皆優於預期，舒緩了市場對於德國經濟進入衰退的憂慮。

今年以來，德國製造業表現持續疲弱，於 9 月製造業 PMI 指數更是創下 10 年來新低，降至 41.7，使市場對於德國經濟未來前景堪憂，雖然 10 月 PMI 指數微升至 42.1，但仍低於 50，根據各大機構預估，未來三年德國經濟成長率，皆將低於 2018 年之 1.5%。

各大機構對德國經濟成長率預估 (圖：Bloomberg)

儘管如此，德國政府仍認為，雖然經濟成長放緩，但還不至於進入衰退程度，未來隨著全球貿易關係持續好轉，以及因車輛排放新規所造成的不利因素排除，德國經濟將有望進入回穩。

日前所公佈的德國 9 月工廠訂單、以及 9 月出口數據亦提升了投資人的信心，9 月工廠訂單月增 1.3%，優於預期 0.1%，而 9 月出口則是月增 1.5%，高於市場預期的 0.4%。

但市場分析，儘管製造業開始出現了回穩跡象，但若從消費面來看，經濟未來前景仍舊充滿不確定性，且在現階段表示樂觀態度，也顯得言之過早。隨著消費者物價指數表現不佳、以及失業人數上升等因素，導致消費者對於經濟前景信心低迷，德國 11 月消費者信心指數降至 9.6，創三年來新低。

德國消費者信心、失業人口趨勢 (圖：Bloomberg)

除此之外，德國福斯汽車 (Volkswagen) 更於上月下調對於今年汽車銷量之預估，各種跡象皆顯示在未來一、兩年內，德國經濟不振之趨勢將難以改善。市場預估，2020 年及 2021 年經濟成長率將分別為 0.4% 及 1%，在所有歐盟國家中，僅優於義大利之經濟成長預測。

儘管市場普遍對於德國經濟抱持不樂觀態度，巴克萊銀行（Barclays Bank Plc）經濟研究主管 Christian Keller 卻表示，德國若能調整經濟成長模式，則將有可能加速經濟回穩的腳步，長期以來，德國主要仰賴出口及汽車銷售的成長，特別是對於中國等新興市場更是高度依賴，他表示，目前德國有必要重新思考以製造業及汽車產業為主之經濟成長模式。

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