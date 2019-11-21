看好德國經濟復甦能力 德股自今年來上漲25%

儘管今年以來，受到美中貿易戰影響拖累，導致德國經濟成長疲弱，但德國股市年內卻逆勢上漲了 25%，顯示投資人仍舊看好德國景氣復甦能力，並樂觀預期製造業萎縮之情況將會改善。

今年以來，德國經濟陷入疲軟，於年中時央行亦曾警告，德國經濟有可能進入衰退，但是，德國股市卻不受影響，於今年以來上漲 25%，接近歷史高點。且於 10 月時，看好德國股市走勢的分析師，自 9 個月以來，首次多於看空股市的分析師。

德國 DAX 指數走勢日線圖

德股的亮眼表現，暗示市場對於製造業 PMI 景氣谷底回升，抱持著樂觀態度，而根據上週 (14 日) 公佈之 GDP 數據顯示，德國第三季經濟成長率為 0.1%，優於之前市場預估的負 0.1%，顯示德國將可免於經濟衰退之風險，逐漸進入景氣復甦階段。

但由於全球經濟萎縮，以及美中貿易關係持續緊張，儘管大多數德國企業第三季獲利表現皆優於預期，但包括福斯 (Volkswagen)、戴姆勒 (Daimler)、以及德國馬牌 (Continental) 等公司，皆紛紛下調了對未來前景的展望。

德國照明大廠歐司朗 (Osram) CEO Olaf Berlien 表示：「今年對我們來說，是很困難的一年，由於各市場的需求不振，以及持續的政治、經濟不確定性，使得我們未來仍將面臨很大的挑戰。」

但儘管如此，從近期公佈的各項數據中，還是可以對德國經濟成長抱持希望，除了企業信心逐漸回穩之外，出口訂單的下降幅度亦有所減緩，另外，10 月公佈之製造業與服務業指數皆略有改善。

儘管因為美中貿易戰，使得需求面和投資面，皆面臨許多不確定因素，但市場仍期待美中貿易協議能夠順利達成，使德國依賴出口的產業部門，能減緩今年以來所受到的衝擊。

德國 11 月份製造業與服務業 PMI 指數，將於週五 (22 日) 公佈，經濟學家預估，製造業萎縮現象，於 11 月將可見紓緩，而服務業表現也將穩健回溫。

(本文不開放合作媒體轉載)

