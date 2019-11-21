彭博：Sony手機全球市占0.167% 將推5G應用方案

由於智慧型手機的市占率低迷不振，造成日本索尼 (Sony)(6758-JP) 的行動通訊業務持續虧損，對此，索尼的高級執行副總裁高木一郎提出願景表示，透過 5G 技術的導入「可達成機器間的提攜合作，以及推出新的服務」。

高木一郎並指出，若要持續發展行動業務，集團整體共力作用的極大化，將是不可或缺的要因，展現出今後索尼將進行相關合作強化的姿態。

SONY 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

索尼在 2019 年 4 月時，將電視、相機、行動事業進行統合，高木一郎也負責擔任「電子產品及解決方案事業」的副主管職務。

高木一郎在週四 (21 日) 接受彭博社等媒體訪問時，談到該公司的行動通訊業務。他表示在其它的服務上給予良好的附加價值是很重要的，並說道將透過集團內部的合作，推出技術結晶的智慧型手機產品。但是也避談 5G 機種將在何時推出。

索尼的行動部門，預估在今年度 (2020 年 3 月期) 將出現連續第 3 年的營業虧損。2019 年 7-9 月的銷售數量，只停留在 60 萬支左右水準。以美國 IDC 所公布的全球出貨量 3 億 5830 萬支來換算，索尼的全球市占率僅有 0.167%。

在目標的設定上，索尼計畫明年度 (2021 年 3 月期) 的獲利將由負轉正，也在生產體制上進行著重新評估。

高木一郎表示，索尼的智慧型手機結合了集團內電視、音響、相機等各項技術，可與智慧型手機部門進行合作的領域相當廣泛。目前公司重視日本市場，近來的銷售表現也超乎預期。

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