軟銀正與大型銀行接觸 洽談28億美元融資事宜

據多間日媒週四 (21 日) 報導，已決定向美國辦公室分享服務龍頭 WeWork 提供鉅額金援的日本軟銀集團 SBG(9984-JP)，傳出正與日本的瑞穗等三家大型銀行洽談融資事宜，金額上看 3000 億日圓 (約 28 億美元) 規模。
由於美國 WeWork 的經營惡化，造成最大股東日本軟銀集團在帳上出現高額損失。為協助 WeWork 進行經營重建，並減少自身在投資上的損失，軟銀集團已決定提供融資等紓困手段給 WeWork，在金額上可能高達 63 億美元 (約 6800 億日圓)。
有關援助上的作法，軟銀集團計畫最高投入 30 億美元來進行 TOB，以提高對 WeWork 的出資比例。還有可能準備 33 億美元，來向 WeWork 提供融資等紓困方案。
雖然軟銀集團手上資金超過 2 兆日圓，但是為了擴大投資、穩定財務基礎，並確保隨時持有一定現金，也因而打算透過向銀行借貸來填補空缺。
這對面臨資金運用上困難的日本大型銀行而言，提供大型融資給軟銀集團，也是絕佳的收益機會。然而部分與軟銀集團已有往來的銀行，在貸出餘額方面不斷膨脹，也必須慎重判斷是否要繼續冒險。
被點名的瑞穗銀行、三菱日聯銀行，以及三井住友銀行都是願景基金 (SVF) 的出資銀行，而 WeWork 的 IPO 失敗也給 SVF 帶來高額損失。雖然這三家銀行都表態參與 SVF 2 號投資，而今後 WeWork 的經營重建情況也勢必影響他們在投資上的判斷。