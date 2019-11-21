軟銀正與大型銀行接觸 洽談28億美元融資事宜

據多間日媒週四 (21 日) 報導，已決定向美國辦公室分享服務龍頭 WeWork 提供鉅額金援的日本軟銀集團 SBG(9984-JP)，傳出正與日本的瑞穗等三家大型銀行洽談融資事宜，金額上看 3000 億日圓 (約 28 億美元) 規模。

由於美國 WeWork 的經營惡化，造成最大股東日本軟銀集團在帳上出現高額損失。為協助 WeWork 進行經營重建，並減少自身在投資上的損失，軟銀集團已決定提供融資等紓困手段給 WeWork，在金額上可能高達 63 億美元 (約 6800 億日圓)。

有關援助上的作法，軟銀集團計畫最高投入 30 億美元來進行 TOB，以提高對 WeWork 的出資比例。還有可能準備 33 億美元，來向 WeWork 提供融資等紓困方案。

軟銀集團股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

雖然軟銀集團手上資金超過 2 兆日圓，但是為了擴大投資、穩定財務基礎，並確保隨時持有一定現金，也因而打算透過向銀行借貸來填補空缺。

這對面臨資金運用上困難的日本大型銀行而言，提供大型融資給軟銀集團，也是絕佳的收益機會。然而部分與軟銀集團已有往來的銀行，在貸出餘額方面不斷膨脹，也必須慎重判斷是否要繼續冒險。

被點名的瑞穗銀行、三菱日聯銀行，以及三井住友銀行都是願景基金 (SVF) 的出資銀行，而 WeWork 的 IPO 失敗也給 SVF 帶來高額損失。雖然這三家銀行都表態參與 SVF 2 號投資，而今後 WeWork 的經營重建情況也勢必影響他們在投資上的判斷。