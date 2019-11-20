

◆盤勢分析

1. 美經濟數據美國 10 月新屋開工年化月增率 3.8%，低於市場預期，美國 10 月營建許可月增率 5.0%，優於預期，道指成份家得寶財報營收遜預期，下調全年財測，影響道瓊走勢，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.48% 至 0.24%，其中指標股 AMD、特斯拉漲逾 2%，台積電 ADR 漲 0.64%。

2. 台股高檔連三紅，試圖挑戰前波高點，但市場觀望氣氛仍濃，權值股雖然撐住盤勢，但中小型個股仍劇烈，最終上漲 56.62 點，漲幅 0.49%，收在 11,656.40 點，成交金額為 1,218 億元。三大法人合計買超 123.3 億元，外資買超 110.17 億元、投信買超 3.98 億元、自營商買超 9.14 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，突破前高仍需量能同步帶動。

（2）均線：支撐為月線 (約 11,467 點) 附近，壓力為 11,750 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值（69）高於 50，短線偏多走勢。

4. 櫃買指數跌幅 0.09%，收在 143.78 點，相較加權指數弱勢。支撐為季線（141.8 點) 附近，壓力為 145 點附近，KD 指標向上，9 日 K 值（34）低於 50，短線弱勢反彈。

5. 觀盤重點：指數月線視為波段支撐，目前挑戰前高，需帶動突破，較有利大盤結構，中小型個股漲勢落後權值股，需櫃買指數重返月線支撐，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

6. 世界貿易組織（WTO）表示，受累於貿易緊張和關稅攀升，最新的全球貿易領先指標仍然疲弱，該機構維持今年全球貿易量將創金融危機以來最小增幅的預期。並預估今年在貿易低迷和英國脫歐前景不明的波及下，全球貿易僅增 1.2％。明年成長率預料可以回升，但也僅成長 2.7％。

7. 受惠 5G 基地台及高速網路等基礎建設投資加速，及人工智慧物聯網（AIoT）應用遍地開花，晶圓代工龍頭台積電 16 奈米及 7 奈米產能滿載到明年，矽智財（IP）廠 M31（6643）直接受惠先進製程滲透率持續提升，法人看好第四季營收及獲利將續創歷史新高，全年賺逾一個股本。

8.4551 智伸科 19 日股東臨時會通過發行新股方式，併購英屬開曼群島六方機械 100％持股的旭申，智伸科以 1 股換旭申 1.25 股，換股基準日暫定 2020 年 1 月 31 日，這項併購案，有助於智伸科打入特斯拉電動車廠供應鏈，明年營運將優於今年。

9. 微機電（MEMS）廠麥克風 6679 鈺太受惠英特爾（Intel）及超微（AMD）等兩大陣營推新平台，加上微軟即將停止支援 Windows 7 趨勢下，掀起一波筆電換機潮，鈺太搭上這波出貨順風車。法人看好，鈺太第四季業績將可望淡季不淡。

