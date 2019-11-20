【群益投顧】大盤高檔震盪 高位階中小型類股降低持股水位

一、盤勢分析

今 (20) 台股小幅開低 10.67 點，指數多於盤下震盪，終場大盤下跌 25.20 點，成交量 1162.61 億元。盤面上無明顯的主流族群，水泥、生技醫療、玻璃陶瓷、通信網路類股表現相對抗跌。櫃買指數今日賣壓相對沉重，OTC 自 11/11 長黑跌破月線之後，目前月線呈現下彎形成蓋頭反壓，短線櫃買指數恐回測下檔季線位置尋求支撐。盤面架構中，先前漲勢強勁的散熱、網通等主流族群因近期法人調節力道加大，操作上留意個股高檔爆量與技術面轉空並跌破 12MA 支撐等反轉訊號，嚴守汰弱留強原則調整持股。

二、盤勢預估

加權指數在 11/4 當週成交量達到 7591 億元，創下近一年半最大的一週量能，短線上以當週低點 11451 點與向上走揚的月線 (約 11486 點) 視為短期指數的下檔支撐測試點。

水泥類股因中國基建投資規劃與地方政府專項債券動撥的政策引領下推動水泥需求，台泥 (1101) 中國水泥事業因長江流域等區域水泥報價尚屬穩健，台灣水泥事業則是受惠於預拌混凝土獲利增溫帶動營收走升，近期外資買盤動能激勵股價持續墊高。亞泥 (1102) 累積前 3 季每股純益 4.29 元，獲利表現已優於去年全年，隨中國佈局的江西、湖北等區域水泥庫存水位下降和報價走揚，加上轉投資的山水水泥和裕民航運 (2606) 貢獻獲利，營運動能可望延續至明年上半年。另台泥、亞泥近 5 年現金股利配發率分別為 82.5% 與 72.9%，在水泥雙雄今年獲利表現穩健和高殖利率等防禦題材，將吸引中長期投資人部位建置。

生技類股中，神隆 (1789) 產品面以學名藥營收占比約 65% 最大，惟先前 FDA 核准學名藥數量創高，進而壓抑藥價影響神隆學名藥銷售量下滑，神隆和 Baxter(百特)合作研發止吐輔助的福沙匹坦針劑製劑經 FDA 核可後已於本月上市，神隆除了優化學名藥產線外，同步加強擴展代客研發與代客生產等業務，可望改善產品架構並帶動營運動能回升，激勵今日股價勁揚。

個股焦點中，喬山 (1736) 累積前 3 季每股稅後純益 1.94 元，受惠於客戶星球健身據點擴增，加上家用產品於第 4 季出貨提升，今年業績可望持續走升。定穎 (6251) 隨高階 HDI 板與汽車板出貨增加，累積前 3 季每股純益 0.34 元，營運表現逐步回溫帶動今日股價走升。華邦電 (2344) 第 3 季在產品 Flash 業績季增 16% 與 DRAM 業績季增 5% 下，隨庫存去化和旺季來臨，加上華邦電開發低功耗 LPDDR4X 產品線切入 AI 等應用領域，營運表現回溫帶動今日股價走揚。

三、強勢股

電子：

定穎 (6251)、華邦電 (2344)、敦太 (3545)、碩天 (3617)。

非電：

亞泥 (1102)、喬山 (1736)、神隆 (1789)、南光 (1752)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據