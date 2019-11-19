【日盛投顧】盤後分析－指數連三紅 離前高僅一步之遙



◆盤勢分析

1. 台股高檔連三紅，試圖挑戰前波高點，但市場觀望氣氛仍濃，權值股雖然撐住盤勢，但中小型個股仍波動劇烈，最終上漲 56.62 點，漲幅 0.49%，收在 11,656.40 點，成交金額為 1,218 億元。三大法人合計買超 123.3 億元，外資買超 110.17 億元、投信買超 3.98 億元、自營商買超 9.14 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，突破前高仍需量能同步帶動。

（2）均線：支撐為月線 (約 11,467 點) 附近，壓力為 11,750 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值（69）高於 50，短線偏多走勢。

3. 櫃買指數跌幅 0.09%，收在 143.78 點，相較加權指數弱勢。支撐為季線（141.8 點) 附近，壓力為 145 點附近，KD 指標向上，9 日 K 值（34）低於 50，短線弱勢反彈。

4. 觀盤重點：指數月線視為波段支撐，目前挑戰前高，需帶動突破，較有利大盤結構，中小型個股漲勢落後權值股，需櫃買指數重返月線支撐，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

◆電子權值股撐指數

1. 生技：資金輪動至生技族群尋求機會，1789 神隆止吐針劑在美上市，股價聞訊漲停，相關個股如 6612 奈米醫材、4190 佐登 - KY、1565 精華、8436 大江、1752 南光等股價相對強勢。

2. 遊戲：近期股價修正後，呈現跌深反彈，包括 3083 網龍預計年底至 1Q20 手遊大作《黃易 M》上市、3293 鈊象、4994 傳奇 3Q 營收創高、6111 大宇資已有新遊戲在陸上市等各擁題材。

3. 車用：車市有望見谷底，4Q 有望緩步回升，4528 江興緞、2228 劍麟、9951 皇田、2233 宇隆、6238 勝麗等有機會挹注營收。Tesla 上海廠試產進度優於預期，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、4528 江興鍛、4551 智伸科、6288 聯嘉、1535 和大等營運可望受惠。

4.PCB：5G 商機持續延燒，以及蘋果手機、穿戴裝置等加持下，族群仍是輪漲表現，相關個股如 4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2383 台光電、8155 博智、3037 欣興、3189 景碩、8046 南電、2313 華通、2367 燿華等營運有望受惠。

5. 泛鴻海集團：2317 鴻海美國布局到位，且未來將打造 5G、6G 領域一條龍，股價挑戰前高，並帶動集團個股如 3682 亞太電、6121 新普、6414 樺漢、2354 鴻準等股價收漲。

