分析師警告：大宗商品仍深陷「超級熊市週期」勿搶短線近利

疲軟的大宗商品市場，可能會誘使投資人開始戰術性地將部分大宗商品資產添加到投資組合中，以作為多元化投資的需求，但富國分析師認為，這種作法可以理解，但可能還為時過早。

Wells Fargo Investment Institute 實質資產策略主管 John LaForge 在報告中表示，「2019 年 11 月是將商品添加到投資組合的絕佳時機嗎？我們並不這麼認為。」

彭博商品指數今年以來上漲 1.5%，低於標準普爾 500 指數 24.5% 的漲幅，也低於道瓊工業平均指數近 20% 的回報率。大宗商品價格指數較上年同期下降 8%，而標普 500 和道瓊指數分別上漲 16% 和近 12%。

LaForge 指出，資產多元化被廣泛認為是成功投資的關鍵因素。下圖中的灰色區域表示每種主要資產類別的長期熊市，而白色區域表示牛市。格子圖案表明股票、債券和商品長期而言不一定會波動。

然而，他指出，麻煩在於，商品是加入投資組合特別棘手的主要資產類別，尤其是在 10 年或更長時間的「戰略」時間內。

LaForge 解釋，這是因為大宗商品往往會在多年表現優異的情況下共同波動，即「超級牛市週期」，而在表現異常差的多年期間內則是「超級熊市週期」。

更重要的是，那些超級熊市週期平均持續大約 20 年，這可能嚴重拖累投資組合的表現。他說，這是何以企業沒有對商品進行「戰略性」配置的「首要原因」。

LaForge 寫道：「自 2011 年以來，商品就已經深陷於超級熊市週期中，我們相信疑它們還會以這種方式維持好幾年時間。」

但是從戰術角度來看呢？畢竟，即使在空頭的超級週期中，大宗商品也可能跌得太遠，在反彈時為投資人提供了戰術機會。

的確，LaForge 指出，2014-2016 年期間，油價從每桶 100 美元以上跌至 30 美元以下，拖累了其他主要商品，全球基準布蘭特原油價格隨後回升至平均 59 美元左右一桶。

然而，從目前的水平來看，LaForge 認為商品的上漲空間有限。該公司到 2020 年 9 月 30 日的彭博商品指數總回報中點目標值為 175，僅比目前水平 168 高出 4%。

他說，「一旦考慮到風險和其他資產，投資商品不會有太多回報。」