能源盤後 — 供應過剩恐慌 油價降逾2% 跌至本月最低

由於市場對全球原油供應過剩的擔憂，美中貿易進展有限，導致油價週二 (19 日) 走跌 2%，降至本月迄今最低，美原油價格跌至 50 日移動均線下方。
據《路透社》引述消息人士報導，俄羅斯可能會承諾在 12 月初石油輸出國家組織 (OPEC) 及其產油盟國會議上，延長現有的協議以遏制原油產量，但不會支持進一步減產。
加上對美國原油供應連續第四週增長預期，挪威石油產量增幅大於預期，原油市場避險情緒增溫，週二油價走低。
由於擔心 2020 年需求增長疲弱，OPEC 及其盟友將在下一次 12 月舉行會議時考慮是否進一步削減原油供應。消息人士表示，我們對 12 月會談感到不安，俄羅斯不會斷然同意在冬季進一步減產。
沙烏地阿美 (ARAMCO) 首次公開募股 (IPO) 也被市場解釋為石油市場疲軟的跡象，該市場一直在擔心全球經濟增長放緩和供應過剩的擔憂。
沙烏地阿拉伯高級市場分析師 Phil Flynn 寫道：「沙烏地阿美 (ARAMCO) 首次公開募股 (IPO) 越來越被視為沙特政府未能吸引外國投資者失敗案例，這不禁讓人懷疑，沙特政府是否還會有同樣的動機來試圖支撐油價。」
Phil Flynn 還提到：「此外，由於擔心俄羅斯將再次故作強硬，油價正在下跌。」
OANDA 分析師 Craig Erlam 表示：「與中國有關的貿易消息不如預期，這可能削弱了原油反彈的動力，我們確實在最近反彈中看到了動力減弱。」
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