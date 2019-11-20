能源盤後 — 供應過剩恐慌 油價降逾2% 跌至本月最低

由於市場對全球原油供應過剩的擔憂，美中貿易進展有限，導致油價週二 (19 日) 走跌 2%，降至本月迄今最低，美原油價格跌至 50 日移動均線下方。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.53 美元或 2.5%，收每桶 60.91 美元。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.84 美元或 3.2%，至每桶 55.21 美元。

截稿前，WTI 原油期貨價格走勢。(圖片：investing)

據《路透社》引述消息人士報導，俄羅斯可能會承諾在 12 月初石油輸出國家組織 (OPEC) 及其產油盟國會議上，延長現有的協議以遏制原油產量，但不會支持進一步減產。

加上對美國原油供應連續第四週增長預期，挪威石油產量增幅大於預期，原油市場避險情緒增溫，週二油價走低。

由於擔心 2020 年需求增長疲弱，OPEC 及其盟友將在下一次 12 月舉行會議時考慮是否進一步削減原油供應。消息人士表示，我們對 12 月會談感到不安，俄羅斯不會斷然同意在冬季進一步減產。

沙烏地阿美 (ARAMCO) 首次公開募股 (IPO) 也被市場解釋為石油市場疲軟的跡象，該市場一直在擔心全球經濟增長放緩和供應過剩的擔憂。

沙烏地阿拉伯高級市場分析師 Phil Flynn 寫道：「沙烏地阿美 (ARAMCO) 首次公開募股 (IPO) 越來越被視為沙特政府未能吸引外國投資者失敗案例，這不禁讓人懷疑，沙特政府是否還會有同樣的動機來試圖支撐油價。」

Phil Flynn 還提到：「此外，由於擔心俄羅斯將再次故作強硬，油價正在下跌。」

OANDA 分析師 Craig Erlam 表示：「與中國有關的貿易消息不如預期，這可能削弱了原油反彈的動力，我們確實在最近反彈中看到了動力減弱。」

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