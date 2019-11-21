能源盤後—美原油庫存增加程度沒那麼大！原油收高

週三 (20 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美國官方報告顯示，國內原油供應量連續第四週上升，但該數據低於前一日 API 公布的大增 600 萬桶。

EIA 週三公布，11 月 15 日止的一週，美國原油供應量增加 140 萬桶，為連續第四週上升。然而，這上升的程度低於 S&P Global Platts 調查之分析師預期 (+160 萬桶)，也不及貿易團體 API 週二公布的數據 (+600 萬桶)。

Tyche 資本顧問公司執行董事 Tariq Zahir 表示，EIA 原油供應數據「基本上符合預期，因此價格延續漲勢，因為庫存增加的程度不像 API 週二公布的那樣巨大。」

根據道瓊數據，週二 WTI 和 Brent 原油期貨價格均收 10 月 31 日以來最低收盤價。

瑞穗證券能源主管 Robert Yawger 週三表示，「繼週一跌幅 1.16%，週二是 5 週來最糟糕的一天，自週一早盤開出 58.09 美元近 3 個月高點之後，原油期貨價格下跌了 4.8%。過去幾天內，看跌的力道有增強。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.04 美元或 1.9%，收每桶 56.29 美元。繼前一日收在 55.59 美元，低於 50 日移動均線。該契約週三收盤到期。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.04 美元或 1.9%，收每桶 56.29 美元

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 97 美分或 1.6%，收每桶 61.88 美元，前一日下跌 2.5%。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「儘管煉油活動大提升，但原油庫存仍連續四週上升。」

「這是季節性趨勢，煉油廠每年此時進行秋季維護，因此儘管煉油廠運行率增加，但較一年前水準仍低於 42 萬桶。由於 Keystone 管道停運而導致流量減少，意味著庫欣的庫存不斷消耗，但進口量回升，加上戰略石油儲備量釋出，這些讓總供應量適度增加。」

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存增加 180 萬桶，但蒸餾油庫存下降 100 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期汽油庫存增加 75 萬桶、蒸餾油庫存下降 140 萬桶。

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