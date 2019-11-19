受惠美中貿易戰 台灣有望提升高端產業鏈地位

據《彭博》報導，今年以來，由於中美貿易關係緊張、以及美國對中國商品課徵關稅等議題，促使大陸台商回流效應湧現，預期將可帶動台灣提升高附加價值產業鏈地位，並加速經濟成長，預估今年 GDP 成長率將可達到 2.5%。

過去幾十年來，為取得低廉的勞工成本，使台商紛紛前往大陸設廠，並將資金及產業知識投向大陸。但今年以來，受到美中貿易戰的影響，使得科技供應鏈廠商不確定性增高，為降低對中國的依賴，這些廠商陸續回流台灣設廠，此趨勢將有助於振興台灣於高科技產業鏈的地位。

響應政府於今年初以來推動的台商回流政策，台廠承諾於未來 3-4 年，將於台灣新增投資金額約台幣 1.2 兆元，並主要著重在高端產業。

行政院政務委員龔明鑫於上週 (14 日) 接受《彭博》專訪時表示，受惠於台商回流，未來 2-3 年，每年預計將可創造台幣 3000-4000 億元的新增投資，並將帶動未來 3-4 年台灣經濟穩健成長。

除了回流至台灣之外，亦有許多台商移轉至東南亞設廠，而轉往台灣之生產線，主要為高階伺服器、網通、筆記型電腦等高附加價值產品，而轉往東南亞之生產線，主要為利潤較低之傳統產業。

在回流台商中，又以鴻海集團於上週 (14 日) 宣佈之投資案為最大宗，鴻海宣佈旗下面板廠群創，將於竹科及南科，總共投資台幣 701 億元。

龔明鑫表示，目前政府正在著手於南科擴建案，並且規劃將於 2021 年，開始橋頭科學園區之大規模招商，預計屆時將吸引更多資金回流。

另外，他亦對台灣未來 3-4 年的產業轉型，抱持樂觀態度，他表示，目前正規劃台灣朝向高端產業製造中心邁進。而是否能夠成功產業升級，並建立台灣於供應鏈中的關鍵地位，將決定未來台灣的產業發展與競爭力。

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