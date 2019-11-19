momo卡最高回饋20% 一年發卡目標百萬張 北富銀年底卡量衝300萬張

電商聯名卡愈來愈夯，富邦媒體科技 (8454-TW) 與富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (19) 日正式推出 momo 史上首張聯名信用卡「momo 卡」，聰明刷卡最高可享 20% 的高回饋，由於 momo 目前註冊會員數已近千萬人，北富銀總經理程耀輝表示，momo 卡力拚成為購物神卡，並訂下一年發卡要達百萬張的目標，有了 momo 卡加持，北富銀今 (2019) 年流通卡數可望達 300 萬張。

momo 卡在 momo 旗下購物網、電視購物、型錄消費都可使用，程耀輝表示，momo 卡是專屬 momo 會員的信用卡，北富銀運用最新科技開發「快易通」新功能，透過大數據及網路技術，將北富銀和 momo 會員資料庫進行串接，針對申辦者既往消費及信用狀況進行即時自動化的「智慧交叉驗證，若同時身為北富銀卡友及 momo 會員，最快不到 10 秒即可完成核卡，同時系統會自動為卡友開通及綁定卡號，可立即進行消費。

程耀輝表示，北富銀今年以來針對信用卡策略不斷迭代創新，今年 3 月甫上市的富邦 J 卡旅遊優惠從只有日本、擴大到日韓海外消費都有 3.3% 的高回饋，加上首創「深夜 J 客」於四大超商享 5% 的回饋，衝高 J 卡卡量，預計 11 月底 J 卡發卡量可達 45 萬張。而目前北富銀整體發卡量為 288 萬張，在 J 卡表現亮眼，加上今日推出的購物神卡 momo 卡加持下，今年流通卡數可望達到 300 萬張。

面對他行今年積極發卡，北富銀今年至今只發行 J 卡和 momo 卡，程耀輝表示，北富銀發卡策略是站在消費者角度出發，推出符合消費者需求的信用卡，且富邦集團目前擁有 1200 萬客戶，北富銀擁有 600 萬客戶，未來無論開放銀行或是任何金融服務都將以「集團化」為主，將是北富銀主要獲客策略。

北富銀第 4 季將全力進攻 momo 卡，momo 目前註冊會員數已近千萬人，momo 卡訂下一年發卡要達百萬張的目標。momo 卡也加入點數經濟，刷卡消費就回饋兌現比「1:1」的 momo 幣。

一般市面上提供高回饋率的信用卡多半設有回饋上限，且許多優惠需要事前或事後登錄，以 momo 購物網今年前三季平均客單價新台幣 13000 元來說，很容易就超出上限，拿不到足額回饋。為符合 momo 會員需求，momo 卡特別推出無門檻、無上限回饋設計，不論刷 10 元還是 10 萬元，一律享有基本 5% momo 幣回饋；如果是選購 50 大精選品牌商品，還可享有天天 10% 回饋無上限；momo 卡還規劃了週六會員日，消費滿 3000 元加碼送 300 momo 幣，等於再加碼 10% 回饋，如果還符合前 2 項回饋，等於週六最高可享 20% 的回饋，不過週六回饋是唯一需登錄的活動。