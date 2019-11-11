出口正面+台商回流推動內需 台經院估台明年GDP 2.45%

台灣經濟研究院今 (11) 日發布 2020 台灣總體經濟預測，預估台灣明年經濟成長率 (GDP) 為 2.45%，上修 0.05 個百分點，與多數智庫相同均看好可穩居 2% 之上，但仍低於主計總處預估的 2.58%；台經院仍看好台灣出口可望持續有正面表現，加上台商回流，有助就業、內需表現。

台經院指出，去年下半年以來，受美中貿易戰擴大影響，廠商保守觀望、全球經濟需求疲弱，台灣經濟因此受到波及；不過，貿易戰帶來的訂單和生產基地移轉，使台灣資通視聽產品在今年前三季出口呈 20% 以上成長，民間投資同樣有良好表現，推升整體經濟逐季走揚。

即將進入 2020 年，台經院認為，美中貿易戰可望緩解、部分生產線轉移回台、5G 基礎建設加速，加上國際原物料價格續跌空間有限等因素，使台灣出口有正面表現。

同時，半導體廠持續投資先進製程，而台商回流以及在台加碼投資的廠商將加速國內投資，有助整體就業環境更穩定，並帶動內需。

民間消費部分，受惠於基本工資調升、台股基本面穩健，以及台商回台投資效應持續，台經院預料將帶動民間消費升溫，預測明年民間消費成長率為 2.03%。

固定資本形成方面，受高基期因素干擾，加上影響國內外經濟成長不確定因素尚存，民間投資有待觀察，不過，政府公共建設適時推出，有利維繫整體固定資本形成動能，預測 2020 年固定資本形成年增率為 4.20%，其中民間投資部分為 3.86%。

貿易部分，各主要預測機構皆認為明年全球經貿成長率將優於 2019 年，且台商回流對出口的正面效果持續，台經院認為，明年台灣出口將由負轉正，預測貿易輸出和輸入成長率分別為 3.30% 和 3.45%。

另外，在物價及貨幣政策部分，台經院指出，明年國際油價上漲空間應有限，國內物價大幅上漲不易，估消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.10%，而在 CPI 溫和平穩之際，台灣央行的貨幣政策仍將維持動態穩定。