台商回流年底可望破8000億 沈榮津：將加速開發新工業區

經濟部長沈榮津今 (29) 日出席產業投資論壇時表示，台商回流計畫後面仍有 1800 億元的投資案待審，今年底前可望達 8000 億元大關，另外針對台商回流的土地需求，經濟部研擬 6 處工業區預定地，將先各開發 90 公頃，合計共 540 公頃，預計 2 年內完成開發，供廠商使用。

沈榮津表示，因應全球貿易局勢變化，經濟部今年以來提出 3 大方案協助台商回台投資，包含台商回台、根留台灣、中小企業等方案，並設立投資台灣事務所專責機構，目前已通過審核 6223 億元，後面待審案件仍有近 1800 億元的投資金額，預期年底前有機會突破 8000 億元大關。

沈榮津進一步表示，因應台商生產基地移轉需求，政府除了提出租稅、貸款手續費補助等多項優惠措施，也積極對廠商擔心的五缺問題提出配套措施，包含缺地、缺水、缺電、缺人、缺工。

土地方面，沈榮津表示，回台廠商會優先使用過去的閒置廠房，但因應未來擴廠需求，經濟部日前也提出 6 處台糖土地開發新工業區計畫，在經過評估討論後，決定每處將先行開發 90 公頃，以節省二階環評所需時間，合計將開發 540 公頃，預計於 2 年內完成開發，屆時每處將有 70 多公頃可提供廠商建廠，近日將會向行政院報告。

沈榮津表示，面對全球貿易戰，廠商重新檢討生產基地布局，未來生產基地、市場將朝全球化發展，政府也會針對台商回流相關計畫提出完整配套，協助企業回台投資。