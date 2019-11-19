〈裕隆集團法說〉兩岸銷售保守謹慎 裕隆不排除Q4再認減損

裕隆 (2201-TW) 今 (19) 日召開法說會時指出，現金流入小於帳面價值就會提列損失，今年以來已認列減損金額約 45 億元，由於目前兩岸銷售狀況保守謹慎，不排除第四季仍會繼續認列相關減損。

裕隆說明，車型減損無法事前規劃，不管是華創台納或東風裕隆，均依中期事業計畫，或是依市場變化和檢視車行回收狀況來做評估，第三季獲利創單季低點，主要是因台灣納智捷有確定資產減損，而隨著兩岸銷售狀況保守謹慎，不排除第四季仍會繼續認列。

而台灣納智捷全新車型 URX，裕隆指出，預計 12 月正式上市，亮相至今已接獲超過 400 張訂單，不過，因目前市場規模小、風險較高，未來車型推出不會由納智捷獨立開發，希望改採開放平台的方式。

另外，對於新店裕隆城商業區的變更狀況，裕隆說明，原有前期設計案的投入成本 16 億元，已認列在第三季，原本為 1-7 樓做為商場，以上是住家，現在僅進行商場開發，原有威秀誠品將加大面積，並再增加商場樓地板面積，不排除找其他業者進駐，樓層規劃最終方案預計年底完成。

就整體台灣車市來看，受汽車舊換新補貼政策效益遞減影響，加上總統大選將近、美中貿易戰的不確定因素，預估今年整體台灣車市規模約 41.5 萬台，年減約 1.9%。

至於中國車市，面臨中美貿易戰對中國經濟影響，環保治理加嚴、國六排放標準提前實施等產業下行壓力，裕隆引中國汽車工業協會最新預估指出，今年中國大陸整體汽車市場銷量約為 2600 萬台，年減 7.4%。