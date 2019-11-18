PIMCO：亞洲貨幣投資成本創20年新低 看好印尼盾及令吉

目前美中貿易戰逐漸趨緩並有望達成協議，品浩太平洋投顧 (PIMCO) 表示新興市場貨幣目前多處近 20 年低點，據績效表現看好印尼盾與馬來令吉未來走勢，預期人民幣、台幣與韓元相較於貿易戰期間將有望回升。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週四表示，目前美中貿易戰第一階段協議已進展至最後階段，隨後彭博摩根大通亞洲貨幣指數，這檔以人民幣與韓元的指數，自 9 月下滑至 10 年新低後也回漲了近 2.3%。

PIMCO 新興市場投資經理諾蘭米斯 (Roland Mieth) 對此也表示，新興市場受貿易戰影響目前匯率多處 20 年低點，其成本相對便宜，又逢美中貿易戰趨緩之利多，因此預計將資金投入貨幣市場。

諾蘭米斯也提及亞洲貨幣市場狀態，以績效來看對印尼盾與馬來令吉相對於其他國家有較好的表現，又美中貿易戰近期有望達成第一階段協議，因此也有增持人民幣比重的打算。

此外，受美中貿易戰影響之相關國家如新加玻、韓國與台灣，在過去 6 個月中表現已逐漸回穩，諾蘭米斯也因此將減少放空的部位。

其中印尼盾由於親市場派新內閣輔剛上任，其中印尼總統佐克威任命前世界銀行執行長英卓華為經濟部長，新內閣預計對於印尼的經濟開放將回會有很大幫助；此外，印尼央行自 2019 年以來已降息 4 次，諾蘭米斯認為印尼央行預計還會有 1 至 2 次的降息，如此將大幅降低借貸成本。

至於為何沒將印度納入考慮，諾蘭米斯表示，績效的比較來看，印度盧比僅為普通的表現，又穆迪於 11 月初下調印度的信用評等展望至 "負面"，因此目前部ˋ將印度考慮於貨幣投資組合之中。

展望未來走勢，諾蘭米斯表示，預計 2020 年亞洲受低通膨影響，波動率將下降或是持穩，而最大的風險為美中貿易戰未來進展以及全球可能的經濟衰退，此外，香港動盪衍生的負面情緒也會是關鍵之一。