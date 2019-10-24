印尼央行連續4個月降息 以求刺激經濟成長

在全球經濟成長前景惡化的情況下，印尼央行今 (24 日) 決定連續第 4 個月下調利率，以刺激經濟。

印尼央行今天宣布，將基準的 7 天期逆回購利率降低 25 個基點，至 5%，此一決策與多數經濟學家預期相符。

央行總裁 Perry Warjiyo 表示，由於通膨在控制之中，並且投資的殖利率仍具有吸引力，因而做出降息決定，這也是在全球經濟放緩下，推動國內經濟的先行步驟。

近期 IMF 下調了對全球經濟成長的預期，其中印尼部分，今年的 GDP 預測由 7 月的 5.2% 下調至 5%，美中間的貿易緊張，仍帶給這個東南亞最大經濟體龐大的壓力。

印尼在 9 月出現令人驚訝的貿易赤字，但印尼盾兌美元匯率保持穩定，而通膨在上個月也有所下滑，給了印尼央行進一步放鬆的空間。

印尼經濟基本上與全球供應鏈連結不大，因此相對不受全球經濟放緩的直接衝擊，但印尼依賴原物料出口，在需求疲弱之下，導致商品價格下挫，也損害其經濟。過去 5 年，印尼的成長約在 5% 徘徊，一直未能達到總統佐科威 (Joko Widodo) 所宣稱的 7% 成長目標。

今年以來，印尼已調降基準利率 100 個基點，在很大程度上抵消了去年為應對貨幣貶值，而上調的 175 點。近期亞洲國家中，印度、菲律賓及南韓也都在最近幾個月宣布降息。