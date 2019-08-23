美農業部：中國購買黃豆數量僅達承諾的一半

美國農業部官員週四 (22 日) 表示，美中貿易戰升級後，中國於今年僅購買了大約承諾數量一半的美國黃豆。

中國對美國黃豆加徵 25% 關稅已逾一年，而川普誓言要在 9 月份對北京課徵新一波關稅，導致中國於 8 月 5 日宣布停止所有美國農產品進口，以針對 2016 年大選時支持川普的多數農業為主的州。

農業部貿易部長 Ted McKinney 說道：「中國承諾會購買 2000 萬公噸的黃豆，但實際運送出去的只有約 9 百萬至 1 千萬公噸左右」。

INTL FCStone 期貨經濟學家 Arlan Suderman 表示，和過去中國購買美國黃豆的可觀數量相比，今年中國可以說是幾乎「停止」了進口美國黃豆。

美中貿易戰難分難解之時，美國農業部則表示，希望中國能透過向美國購買黃豆以示友好。

中國身為美國全球最主要的黃豆進口國，在 8 月 9 日至 15 日達成協議，承諾在今年購買 9589 公噸美國黃豆，且明年將購買 6.6 萬公噸，相當於是一整艘貨船裝在輛的黃豆。

期貨交易商 Futures International 資深商品分析師 Terry Reilly 說：「中國即便多購買一艘貨船裝載量，也不會改變他們並未購買數以百萬計公噸黃豆的事實。」

自從去年底貿易戰開打以來，中國已逐漸上轉向了南美洲的巴西黃豆，根據數據顯示，2018 年美國黃豆對中國的出口銷售額要比去年下降了 74%，反觀去年巴西對中國出口較 2017 年成長 35%

美國農業部數據顯示，一般情形下，中國每年會購買 3000 萬至 3500 萬公噸的美國黃豆。