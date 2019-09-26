美農業部官員：美中貿易緊張應被視為「新常態」

美國農業部一位官員週三 (25 日) 表示，美國和中國仍處於貿易戰的早期階段，由此引發的緊張局勢應被視為「新常態」。

美國農業部世界農業展望委員會副主席 Mark Jekanowski，在阿根廷舉行的一場產業會議中表示，華盛頓當前的做法，是要求北京為自己的貿易行為負責，而不是在關稅或其他議題上，尋求「快速妥協」方案。

Jekanowski 認為，基於現在還處於貿易戰中，相對較早的時刻。他預計，在未來 1-2 年的正常情況，可能會和去年更為相似，因而，美國與中國這種新的不確定性，應該被視為「新常態」。

美國總統川普持續向中國施壓，因此對中國輸美商品一直加課關稅，做為報復，中國也對美國產品徵稅，主要瞄準的項目就是農產品，這使得中國由美國進口的農產品，特別是黃豆，去年進口金額減少了 90%，有好幾個月甚至是零進口。

如此一來，也讓美國的黃豆庫存創下歷史新高，為美國豆粕廠提供了充足的黃豆壓榨資源。不過，工廠並不願加大對豆粕的投資，因為一旦貿易戰解決，黃豆主要仍會用於出口而非榨油。

Jekanowski 表示，他預計壓榨黃豆不會出現大幅成長，可能僅會以正常投資的速度增加。

美中預計 10 月重啟高級別談判，但詳細進度並不明朗。週二川普指責，中國「大規模」盜竊商業機密，並利用 WTO 大占美國的便宜。

不過川普週三表示，與中國達成協議的時間點，可能比人們想像的要早發生，而且中國正大量購買美國農產品。