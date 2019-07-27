〈分析〉美國退休金危機正步步進逼？

美國正面臨整體財政惡化的困境之中，稅改的失敗與社會福利政策是可見的原因之一，然而，尚存在著另一個元凶，那便是美國的退休基金制度。

美國在 2018 年的支出比收入增加了 9860 億美元，顯示整體的「赤字」嚴重，在美國稅改法案的財政面檢討，白宮沒有實現預期加速的經濟成長率，卻讓債務更加膨脹，如下圖所示，經濟學家估算，美國財政赤字在近年已迅速朝向 2 兆美元靠攏。

美國債務與赤字預測 圖片: www.zerohedge.com

沒有歷史證據表明在不彌補支出縮減的前提下，減稅可以帶來有效的經濟成長，而更重要的是，美國的稅收收入正在減少，主因為川普先前的減稅政策效果，是不如預期。

市場經濟學家指出，稅收減少並不合乎川普此前提倡「減稅」的政策預期，因為白宮曾經在提倡減稅法案時強調，「企業減稅」估計會因營收增加、進而更加提高政府稅收收入。

美國歷年稅收收入 圖片: www.zerohedge.com

社福政策是債務元兇？

更多的支出，更少的收入，造成更大的赤字，意味著這可能將托累美國整體經濟成長放緩。

長期以來，美國社會福利計劃的增加是造成債務增加的元兇，最終導致更高的償債比率，這對投資產生了明顯的負面影響， 因此，債務餘額越大，越來越多的美元從生產性投資轉向支付服務，就越具有經濟破壞性。

債務與經濟增長的相關性非常明顯。

自 1980 年以來，美國債務總體增長已嚴重影響整體經濟增長的水準。由於美國的經濟增長率目前處於有記錄以來的最低水平，債務的增長繼續將更多的稅收資金從投資轉而用於償還債務和社會福利服利中。

美國債務與 GDP 歷年走勢 圖片: www.zerohedge.com

美國債務的增加並未有效刺激經濟的成長 圖片: www.zerohedge.com

市場經濟學家預期，在未來 12-18 個月，支出將擴大，赤字將迅速接近 2 兆美元，然而美國經濟正處於充分就業狀態，雖然在預算赤字的情形下，美國政府仍可以透過經濟刺激措施挽救經濟，但在個過程中，充分就業卻可能成為裁員的理由。

正如經濟學家 William Gale 所說「如甘迺迪總統曾經說過的，修理屋頂的時間就是太陽照耀的時候，相反地， 債務和赤字在充分就業條件下上升這一事實也反映了美國正存在更深層次的財政問題。」

美國退休金問題恐成全球大問題？

真正的危機可能發生在退休基金的運作。大量有資格領取退休金的退休者越來越多。在資產價格下跌的情況下，系統性的總體資金不足將導致大規模的崩盤。 屆時便需要的政府大規模的救援並解決。

而這不僅僅是美國問題，這更是一個價值 70 兆美元的全球性問題。

根據世界經濟論壇 (WEF) 的分析，2015 年退休金缺口總額超過 70 兆美元，並分佈在權球 8 個主要經濟體之間。

世界經濟論壇表示，赤字每 24 小時增加 280 億美元，如果不採取措施減緩增長速度，到 2050 年赤字將達到 400 兆美元，約目前全球經濟規模的五倍。

主要經濟體的退休金財務缺口 圖片: www.zerohedge.com

這也是全球央行對全球經濟衰退感到害怕的原因之一。退休金危機是全球金融體系的「大規模且具殺傷力的武器」，而它已經開始發揮影響力。

雖然美國的養老金計劃由退休金福利擔保公司 (PBGC) 的準政府機構擔保，但實際情況是，在金融危機之後，PBGC 幾乎已經無法接管計劃。PBGC 預計將在 2025 年用完資金。

美國國會的提議只是增加更多的債務。根據新的立法，每當養老金計劃用完資金時，國會都希望養老金計劃借錢以繼續支付相關款項給受益人。

換句話說，此方法只是向納稅人徵稅，以拯救美國人自己的退休金

美國退休金危機已經火燒屁股？

目前，美國 7540 萬屬於嬰兒潮一代 (約占美國人口的 26%) 已經達到或將在 2011 年至 2030 年達到退休年齡，其中許多是公共部門的僱員。

在 2015 年對公共部門組織的一項研究中，近一半的組織表示，他們可能在未來五年內失去 20% 或更多的員工退休，地方政府尤其嚴重，2015 年，將有近 37% 的地方政府僱員至少年滿 50 歲，而這些人中的絕大多數在退休時將依賴於他們的退休金。

然而退休金可能無法兌現承諾，根據報告指出，相關保障將在 15 年內耗盡資金。且醫療保險也存在巨額資金不足的問題。

然而更實際的情況是，美國現在陷入與日本相同的流動性陷阱。下一次經濟衰退的風險越來越大。危險的是，Fed 現在可能陷入無法使用貨幣政策工具來挽救下一次的經濟衰退。此將造成：

儲蓄率下降到極低水平，消耗了整體投資 老齡化人口最為沈重，並以前進的速度拖累社會福利。 負債累累的經濟體，債務 / GDP 比率超過 100%。 由於全球經濟環境疲弱導致出口下降。 國內經濟增長率放緩。 未充分就業的年輕人群。 無彈性的供需曲線。 工業生產減弱。 對生產率的依賴增加、彌補就業的減少。 債務、通貨緊縮和人口統計數據的綜合問題，將繼續推動美國更接近「不歸路」。

隨著人口老齡化，對整體社會福利的依賴將繼續擴大。而「退休金問題」也只是冰山一角。