HP拒絕Xerox報價 但保留未來合併可能性

美國影印機大廠全錄 (Xerox) 日前有意以 335 億美元現金加股票，併購市值為其 3 倍、達 270 億美元的全球電腦製造商大廠惠普 (HP)，準備上演一場蛇吞象戲碼。但最新消息指出合併案已遭 HP 拒絕，不過 HP 確認雙方合併能產生綜效，意味只要價格合理 HP 不排斥與 Xerox 合併。

Xerox 於 11 月 5 日向 HP 提出收購案，但因為 HP 認為合併後新公司將出現巨額債務，這並不符合股東利益而遭到回絕。

不過，HP 指出有了解到雙方合併可帶來的潛在利益，願意與 Xerox 管理階層繼續協商，並進一步研究帳目方面的變化，相信可迅速評估潛在的交易價值。

對於 HP 的回應 Xerox 暫時未有最新的表態。

(圖片: AFP)

Xerox 原本計劃以每股 22 美元的價格，包括每股 17 美元現金和 0.137 股 Xerox 股票換 1 股 HP，併購 HP。市場認為，兩家公司合併有助刺激停滯的影印機市場，但由於他們提供的產品和定價模式不同，有可能面臨整合的挑戰。

HP 近期公布的財報顯示其財務狀況並不算太好，還因為悲觀的財測導致近期股價重挫 17%。同時，Xerox 為了買下 HP，勢必要大量舉債，對於合併後的公司來說並不全然是件好事。

但同時擁有兩家企業股票的美國著名企業狙擊手、素有「狼王」之稱的億萬富翁 Carl Icahn 則對兩家公司合併投下贊成票。

Carl Icahn 已持有 Xerox 10.6% 的股權，目前也持有 HP 4.24% 股份，價值約為 12 億美元。

Carl Icahn 指出對兩家公司合併綜效具有信心。如果要在現金及股票之間做選擇，若合併後新公司有不錯的管理團隊，他將非常願意選擇股票。

業內人士指出 HP 目前似乎不反對合併，且未來雙方進展也不無可能反過來 HP 併購 Xerox，只要有合作意願，「價碼」才是最後關鍵。

