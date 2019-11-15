逾7成國人認為退休靠自己最實在 主要靠兩樣工具攢退休金

退休成為現代理財新顯學，投信調查，目前僅約 1 成民眾自認完成退休準備，高達 6 成還在準備中，超過 7 成受訪者認為投資要靠自己，但態度保守，不管年輕人或準退休族群，多數仍是靠存款與保險方式賺退休金。

保德信投信退休理財調查發現，僅 1 成受訪者認為退休金已準備完成，高達 6 成以上仍在準備中，另有 2 到 3 成民眾坦言尚未著手準備退休金。

至於怎麼準備退休金？超過 7 成民眾認為退休後生活費主要來自於個人理財或銀行存款，僅 2 成民眾認為可依靠政府勞退基金或企業退休金，顯見民眾已有「退休靠自己」明確認知。

進一步檢視正在準備退休金的族群可發現，民眾準備退休工具主要靠銀行存款或保險，態度過於保守。值得注意的是，一般認為年輕人可準備時間長，加上風險承受度高，理應積極投資，但調查結果發現，年輕族群存款比重高於年長者。

保德信投信認為，年輕族群擔憂投資風險導致投資心態過於保守，因此即便可準備時間較長，但保守心態恐增加退休準備難度。

保德信投信表示，台灣人口數將在明年進入高峰期，後年起人口將逐年減少，在低利率、負利率當道下，民眾應主動投資對抗低利率時代，而投資並非避開風險而是管理風險，建議可透過分散原則來做到風險管理，像是透過股票型基金取代個股做到產業分散；或資產配置做到股債分散；或是透過定期定額做到時間分散。