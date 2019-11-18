中國央行下調公開市場操作利率 跟隨MLF小步加碼寬鬆

【彭博】-- 中國央行時隔 15 天後重啟公開市場逆回購操作，並跟隨本月稍早中期借貸便利 (MLF) 調降利率 5 個基點，在經濟持續下行之際繼續為逆周期調節加碼。

根據人民銀行網站的公告，今日進行 1800 億元人民幣 7 天期逆回購操作，並將利率下調至 2.50%；由於今日無逆回購到期，央行通過公開市場淨投放 1800 億元。彭博匯總的數據顯示，央行上次下調該利率是在 2015 年四季度。

人行在本月初小幅調降 MLF 操利率 5 個基點至 3.25%，是逾三年來首次下調該利率，在通膨處於上升通道時釋放托底經濟的明確信號，令市場期待本月稍後的貸款市場報價利率 (LPR) 將小幅走低，但分析人士對公開市場操作中短端利率是否跟隨 MLF 下調莫衷一是。

「逆回購利率下調在 MLF 調降後如此短的時候內落地還是有一些意外的，這一舉措意味央行進一步釋放寬鬆信號。」國泰君安首席債券分析師覃漢表示，「可能決策層在通膨上行到高點之前，選擇搶跑提前釋放政策寬鬆的空間，以期待穩定市場信心，同時緩解基本面的成長壓力。」

統計局公佈的 10 月居民消費價格 (CPI) 同比上漲幅度為 7 年來最大，但與此同時，工業生產者出廠價格 (PPI) 則創下 2016 年以來最大降幅，今年前 10 個月固定資產投資同比增幅更是創出了 1998 年以來的最低水平。中國央行今日降低公開市場操作利率，進一步明確通膨並未成為貨幣政策的掣肘，釋放寬鬆的明確信號。

(圖表: 彭博資訊)

光大證券首席銀行業分析師王一峰表示，「MLF 降了之後 OMO 跟隨，說明利率走廊、殖利率曲線是穩定的，沒有人為製造扭曲。」

央行三季度貨幣政策報告確認了經濟下行壓力，稱將「加強逆周期調節」同時需「警惕通膨預期發散」。分析認為，報告顯示三季度加權平均貸款利率下行有限，一般貸款利率不降反升，新 LPR 報價傳導效果不佳，宏觀經濟仍亟需更有效的貨幣寬鬆。

中國央行本月已兩次進行 MLF 操作，合計 6000 億元，此外，11 月 15 日第二次定向降準生效，釋放長期資金約 400 億元。

截至北京時間 10:52，10 年期國債殖利率下降逾 3 個基點，報 3.209%，邁向近四周來最低，一年期利率互換 (IRS) 跌約 4 個基點，創逾三周來的盤中最低；上證綜指抹去盤初跌幅，升 0.22%。

「調降 MLF 利率後再下調逆回購利率，顯示人行在壓低整條政策利率曲線，對債市是明顯利好。」彭博駐香港的經濟學家曲天石表示，「目前 10 年國債殖利率在 3.2% 附近還有進一步下行的空間，不過交易過程中也要注意節奏，在接近前期低點的位置，仍然可能遇到阻力。」