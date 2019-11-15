中國人行意外展開MLF操作2000億元 意圖緩解稅期資金面趨緊

中國人民銀行今 (15 日) 意外開展中期借貸便利 (MLF) 操作，疊加定向降準於今日生效，專家認為，央行意在緩解本週因稅期，而導致資金面趨緊的狀況。

央行公告，週五開展一年期 MLF 人民幣 2000 億元，利率持穩於 3.25%，與前次相同。11 月以來，央行於 5 日和 15 日兩度投放 MLF，總計 6000 億元。與此同時，央行已連續 15 個工作日暫停逆回購操作。

對此，德國商業銀行駐新加坡高級經濟學家周浩表示，這兩天資金面頭寸很緊張，央行還是有意平滑流動性，投放一些的長期限資金的來穩定市場。

中信證券首席固收分析師明明認為，未來貨幣寬鬆的政策空間打開，本次 MLF 降息後將推出量價配合的方式，預計年底或明年年初推出降準，以穩定流動性供給。

在藉由 MLF 操作穩定流動性供給的同時，自 10 月 28 日以來，央行也已連續 15 個工作日暫停逆回購操作，為 7 月以來最長連停紀錄。

在 5 日開展 MLF 操作時，央行下調操作利率 5 個基點，彰顯當局提振經濟的決心。今天也是央行第二次「定向降準」實施，約釋放資金人民幣 400 億元。

近期隨著通膨預期上升，中國 10 年期公債殖利率上月一度升至 5 月以來的最高，截至北京時間 10 點，殖利率大致持穩在 3.25%。