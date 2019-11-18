10月中國手機出貨年減6.7% 11月蘋果可望逆襲

中國工信部旗下中國信通院今 (18) 公布 10 月份中國手機市場整體出貨量達 3596.9 萬支，年減 6.7%，前期為下滑 7.1%，月減 0.7%；其中，4G 手機 3222 萬支、5G 手機 249.4 萬支。1 月～10 月份，中國手機市場整體出貨量達 3.23 億支，年減 5.8%。

資料來源: 中國信通院

10 月份，中國國產品牌手機出貨量 3053.1 萬支，年減 6.1%，占同期手機出貨量的 84.9%。1 月～10 月，中國國產品牌手機出貨量 2.94 億支，年減 4.4%，占同期手機出貨量 91.1%。

資料來源: 中國信通院

10 月份，智慧手機出貨量 3461.6 萬支，年減 4.5%，占同期手機出貨量的 96.2%，其中，Android 手機占智慧手機比重達 86%。1 月～10 月，智慧手機出貨量 3.09 億支，年減 4.3%，占同期手機出貨量 95.7%，其中，Android 手機占智慧手機比重達 91.4%。

資料來源: 中國信通院

蘋果 11 月逆襲

今年 iPhone 11 的「降價」策略取得明顯成效，在 5G 與 4G 智慧手機世代交替之際，意外成為市場一匹大黑馬。

在剛結束「雙 11」購物旺季的手機銷售數據顯示，蘋果成為市場的大贏家。京東方指出，截至 11 月 11 日 24 時，蘋果手機銷售額排名第一。這也是近三年蘋果首度在「雙 11」銷售中打敗中國國產品牌，坐上銷售王寶座。

此外，11 月 1 日～11 日的累計銷售額蘋果也排名第一，緊隨之後的則是華為、榮耀、小米、vivo 及 oppo。

Canalys 分析師指出，今年入門款 iPhone 11 的降價已有效刺激用戶的購買慾，這無疑對目前想全力發展高階市場的中國品牌潑了一桶冷水。

同時，天風國際分析師郭明錤將 iPhone 11 系列在 2019 年的出貨量預期從 6500 萬～7000 萬支調高至 7000 萬～7500 萬支。郭明錤指出，對於 iPhone 6/6s、7 系列使用者來說，iPhone 11 是一個不錯的升級選擇，蘋果下修售價更有利於吸引中國消費者。

