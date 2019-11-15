香港料將失去瑞士精品手錶市場桂冠

頂級品牌沛納海 (Officine Panerai) 執行長表示，隨著其他地區的成長加速，香港保持了十年的瑞士手錶最大出口市場地位將不保。

Jean-Marc Pontroué 稱，香港勢將讓位給美國和中國。沛納海隸屬於瑞士奢侈品公司歷峰集團。隨著抗議活動持續數月，香港的旅遊業重挫。

Pontroué 週五在香港接受採訪時說道：「儘管香港擁有數量眾多且稠密的人口，以及數百萬遊客，但難以預見其能長期保持這一領導地位。」

Pontroué 表示：「而某些市場的潛力已達到頂峰。當然，中國將繼續成長。美國將繼續成長。」

香港之前穩坐瑞士手錶銷售頭把交椅，主要歸功於購物天堂地位。沒有消費稅，加上異國情調的生活方式和數不清的奢侈品專賣店，這座城市已成為全球購物者的聖地。此外，由於香港緊鄰中國內地，因此很容易迎入渴望大買奢侈品的中國富裕消費者。

手錶生產商是香港暴力抗議和中美貿易戰之衝擊的最大受害者之一，香港經濟也已被推入衰退。隨著旅遊業受到重創，9 月份珠寶、鐘錶的銷售額下降了 41%。9 月份瑞士對香港的手錶出口下降了 4.6%，使得美國當月超越香港、成為了最大出口市場。

Pontroué 說，當前的紛擾對沛納海在該亞洲金融中心的業務產生了重大影響，但衝擊被中國內地和鄰國的需求升溫所抵消。

「人們正在改變出行習慣、去往新的目的地，」Pontroué 說。「我們在中國內地、南韓、日本和新加坡的業務大增，幾乎正在 100% 地彌補香港之失。」

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