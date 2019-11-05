人行意外調降MLF利率 透過象徵性降息穩住債市下跌

中國人民銀行透過中期借貸便利 (MLF) 操作 4000 億人民幣，得標利率較上次調降 5 個基點，為 2016 年 2 月來首見調降，終於緩解了債券的螺旋式下跌，與債券價格反向連動的十年期中國公債殖利率創下八月以來最大跌幅。

人行今 (5) 日透過中期貸款安排放貸 4000 億人民幣，與當日到期量 4035 億元基本持平，此次注資替代已到期的 4035 億人民幣貸款，得標利率為 3.25%，較上次操作的 3.3% 調降 5 個基點。

儘管人行調降一年期銀行貸款成本 5 個基點，象徵性意義居多，但此為 2016 年以來的首見，足以緩解因流動性吃緊而讓金融市場緊繃的神經。

影響所及，周二中國 10 年期國債殖利率一度跌到 3.263，跌幅 1.63%，為 8 月以來最大跌幅，而 12 個月期利率互換 (IRS) 的成本跌幅為 1 個月來最大。

MLF 利率調降，連動中國十年期公債殖利率大降。(來源：Bloomberg)

不過，仍有分析師認為，調降 MLF 利率並非直接削減對經濟的借貸成本，而是意味著中國政府在通貨膨脹率飆升的情況下，仍堅持審慎的刺激方案。

今年 8 月人民銀行推動貸款利率市場化改革，改革後貸款市場報價利率 (LPR) 參考 MLF，貸款利率則錨定 LPR，目前已進行了三次 LPR 報價，三個月以來，LPR 利率調降幅度已呈現逐漸收窄的趨勢。

分析師指出，10 月 LPR 維持穩定，說明商業銀行資金成本很難進一步下降，而人行此次調降 MLF 利率，有助於引導 11 月 20 日 LPR 報價跟進調降。

今年以來全球貨幣政策寬鬆力道加大，目前人民幣匯率保持平穩，中國央行的貨幣政策有較大的寬鬆空間，分析師預期，今年底、明年初人行有可能宣布降準，穩定流動性貨幣供給；而明年在全球貨幣政策寬鬆和經濟施緩的壓力下，MLF 利率還有進一步調降的空間。

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